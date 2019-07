Bebe Vio finisce in ospedale durante una vacanza da incubo a Cuba

Bebe Vio, la popolare schermitrice italiana, è tornata a far parlare di sé non per i suoi successi in pedana, bensì per una brutta disavventura avvenuta negli ultimi giorni di cui è stata protagonista mentre si trovava a Cuba in vacanza, constringendo lei e la sua famiglia a ricorre alle cure ospedaliere.

Dovevano essere giorni spensierati, per ricaricare le energie tra un impegno sportivo e l’altro, ma la vacanza a Cuba si è presto trasformata per Bebe Vio e la sua famiglia in un vero e proprio incubo. La celebre schermitrice è da sempre molto attiva sui social network dove vanta un folto numero di followers, che sono rimasti con il fiato sospeso quando Bebe ha annunciato di essere finita in ospedale.

Bebe Vio in ospedale a Cuba: fan preoccupati

La celebre sportiva ha documentato attraverso delle Instagram Stories il suo recente viaggio a Cuba, che ben presto si è trasformato in un vero e proprio incubo; la Vio ed i suoi fratelli, infatti, sono stati vittime di un virus influenzale che li ha costretti a ricorrere, per precauzione, alle cure ospedaliere.

In una Instagram Stories la Vio ha infatti detto: “Siamo stati male tutti e tre, una bella giornata in ospedale poi a casa abbiamo fatto circa 24 ore di sonno per quanto stavamo male” – quindi ha aggiunto – “Sole sta ancora maluccio, io e Nico abbiamo guidato con la febbre fino a Trinidad ma va tutto molto bene“.

Dopo le dimissioni dallìospedale de L’Havana, Bebe Vio e i suoi fratelli hanno fatto rientro a casa per proseguire la vacanza, ma anche in questo caso è accaduto qualcosa di inaspettato; decisi a fare una gita a cavallo, il fratello di Bebe, Nico, è stato punto da una zecca, quindi è stato costretto ad un nuovo ricovero ospedaliero.

Il video postato dalla campionessa è stato fatto in ospedale mentre i suoi familiari erano andati a prelevare del denaro per poter fronteggiare alle spese mediche, quindi Bebe era rimasta “in ostaggio” del presidio ospedaliero.