Bebe Rexha centrata in faccia dal telefono lanciato da un fan, necessari punti per la star

Un concerto della cantante americana Bebe Rexha si è concluso improvvisamente, dopo che un fan l’ha colpita in faccia lanciandole il suo telefonino sul palco. Il fatto è avvenuto durante un’esibizione della cantante di “In the Name of Love” domenica sera al The Rooftop at Pier 17 a Lower Manhattan, New York.

Il telefono ha colpito Bebe sulla fronte mentre si trovava nel mezzo di una canzone, spaccandole il sopracciglio e provocandole un taglio che ha richiesto punti di sutura. Subito dopo essere stata colpita, l’artista 33enne è stato scortata fuori dal palco dalla sicurezza, ed un team medico presente al concerto ha prestato le prime cure sul posto, come si vede nei filmati condivisi sui social dagli spettatori presenti al concerto.

La presenza di tantissime persone che hanno ripreso il momento ha reso molto semplice l’identificazione del fan che ha lanciato il suo smartphone. L’uomo accusato di aver lanciato il telefono si chiama Nicolas Malvagna, un 27enne di Manalapan nel New Jersey. L’uomo è stato fermato dalla polizia sul posto e accusato di aggressione per aver usato il suo cellulare come arma, ha confermato dipartimento di polizia di New York. Malvagna sarà chiamato in giudizio entro lunedì.

La polizia ha confermato che Bebe è stata portata in un vicino ospedale in condizioni stabili, dopo aver ricevuto le prime cure del caso immediatamente dopo l’impatto dello smartphone con la sua fronte. La pop star ha pubblicato sul suo Instagram lunedì mattina per mostrare ai fan che stava bene, condividendo un selfie dei suoi punti e un fiorente occhio nero.

“Sto bene“, ha scritto, citando il titolo della sua ultima canzone che si chiama proprio “I’m good“. La cantautrice americana, che ha scritto brani per artisti come Eminem, Selena Gomez e Iggy Azalea prima di arrivare al successo come cantante, è impegnata nel tour ” Best F*n Night of My Live” in promozione all’uscita del suo nuovo disco “Bebe”, uscito a fine aprile.