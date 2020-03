Beatrice Valli parla della sua quarantena ad un mese dal parto

Beatrice Valli ha partecipato nelle vesti di corteggiatrice del dating show in onda su Canale 5 “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi durante l’edizione del 2013/2014. All’interno del programma televisivo ha conosciuto il suo compagno, il modello Marco Fantini che l’ha scelta dopo un lungo percorso preferendola alla rivale Noemi Ceccacci.

I due giovani stanno ormai insieme da oltre cinque anni e nonostante la giovane età la coppia ha già due figli: Alessandro (avuto quando Beatrice aveva solo 17 anni dall’ex compagno, il calciatore e tentatore di “Temptation Island” Nicolas Bovi) e Bianca (nata nel giugno del 2017). I due sono in attesa della piccola Azzurra che nascerà entro il 13 maggio.

Vista la giovane età Marco e Beatrice non escludono di allargare ancora la famiglia in futuro. Beatrice attraverso le risposte ad alcune domande pubblicate nel suo profilo Instagram personale ha parlato della sua gravidanza e di come sta vivendo questo momento molto difficile e delicato con due bambini molto piccoli.

La nota influencer ha rivelato come in questo momento i preparati per il matrimonio con Marco (che si dovrebbe celebrare il prossimo 27 settembre 2020 a Capri) sono fermi vista la priorità di proteggere se stessi ed i loro bambini in questa grave emergenza sanitaria. Marco e Beatrice non hanno infatti progettato nessun viaggio di nozze che escludono di fare nel corso del 2020 visto che preferiscono i godersi i figli e la famiglia.

La giovane ha infine detto come lei e l’ex compagno e papà di Alessandro, Nicolas Bovi, in questo difficile momento abbiano deciso di evitare spostamenti non strettamente necessari visto l’ex tentatore vive ad oltre due ore di macchina da Milano e dunque il piccolo Alle non ha la possibilità di vedere il suo papà in questo periodo, spera però di poterlo riabbracciare molto presto.