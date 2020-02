Beatrice Valli e Marco Fantini parlano del matrimonio e della possibilità di un altro figlio

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti durante la loro esperienza nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Durante l’edizione del 2013/2014 Marco è infatti diventato uno dei tronisti e al termine di un lungo percorso ha scelto Beatrice, preferendola a Noemi Ceccacci.

I due giovani stanno insieme da oltre cinque anni e sono in attesa del loro secondo figlio insieme, dopo la nascita di Bianca nel giugno del 2017. Beatrice è infatti già mamma del piccolo Alessandro, avuto dalla precedente relazione sentimentale con il calciatore e tentatore della seconda edizione del programma televisivo “Temptation Island Vip” Nicolas Bovi.

La scorsa settimana nel corso di un baby shower la coppia ha annunciato la nascita della loro bambina che sarà una femmina e chiameranno Azzurra. Beatrice al settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha svelato come il suo grande desiderio fin dal bambina fosse quello di avere una famiglia numerosa, desiderio del tutto appagato. Queste le sue parole: “La mia famiglia si allarga sempre di più, e direi basta: abbiamo raggiunto il numero giusto. Abbiamo sempre sognato una famiglia molto numerosa, perchè noi siamo tre sorelle ed anche Marco ha due fratelli”.

L’ex corteggiatrice ha infatti rivelato di desiderare fermarsi a tre figli, ma non esclude del tutto la possibilità visto che ha solo venticinque anni. Beatrice ha infine parlato del matrimonio con Marco, in programma per il prossimo 27 settembre 2020, rivelando come le loro nozze saranno delle nozze social proprio per il fatto di essere una coppia nata in un programma televisivo e che condivide da sempre la propria vita e quotidianità attraverso i rispettivi profili social.

La coppia ha inoltre rivelato che le damigelle della sposa saranno le sorelle Eleonora e Ludovica e che Marco e Beatrice hanno intenzione di partire per il viaggio di nozze a dicembre 2020 o l’anno successivo, in modo da non lasciare soli i bambini troppo piccoli.