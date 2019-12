Beatrice Valli di U&D è incinta. L’annuncio e il racconto del dramma

Ora è ufficiale: Beatrice Valli è in dolce attesa. Dopo tante indiscrezioni – rilanciate da diverse riviste di gossip – sempre smentite dalla Valli, poche ore fa è successo quello che in molti si aspettavano, cioè l’annuncio ufficiale da parte della diretta interessata, che ha pubblicato un lungo post sui suoi profili social.

L’ex volto noto del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne” ha voluto spiegare ai suoi numerosissimi fan e follower il perché della sua decisione iniziale – cioè quella di negare la gravidanza – per poi invece ufficializzarla. Un comportamento dicotomico – direbbe qualcuno – che in realtà nasconde una più profonda e valida motivazione.

Beatrice Valli è incinta del terzo figlio

La scorsa estate Beatrice ha vissuto un grande dramma che però sul momento non ha voluto raccontare, queste le sue parole: “Non sempre siamo obbligati ad urlare al mondo intero ciò che ci sta succedendo o ciò che stiamo vivendo” – poi aggiunge la Valli che a volte c’è bisogno di tempo, una cosa comune a tanti.

Poi l’ex corteggiatrice ha aggiunto: “Abbiamo aspettato fino all’ultimo ad annunciare che tra poco arriverà una nuova vita proprio perché ci sembrava giusto accertarci che tutto potesse andare bene“. Beatrice ha aggiunto che quando ha appreso della terza gravidanza si è assicurata che potesse andare avanti nonostante le tante cure e medicine prese in questi ultimi mesi.

Lo scorso marzo, infatti, la Valli ha avuto una seria infezione alle tube, quindi è stata costretta ad un ricovero, durante il quale le dissero che avrebbe avuto il 30% in meno di probabilità di rimanere nuovamente in dolce attesa. Il desiderio di avere un altro figlio e non poterlo avere sicuramente ha spaventato Beatrice.

Nel suo post l’ex corteggiatrice racconta di aver fatto un viaggio negli USA subito dopo le dimissioni ospedaliere, Le cose però volsero per il peggio, perché le forze venivano a mancare, così Beatrice fu costretta ad un nuovo ricovero, durante il quale le diagnosticarono un’infezione all’intestino.

Per 15 giorni è stata sottoposta a cure in day hospital, e per ben 3 mesi ha dovuto prendere 15 pastiglie di medicinali al giorno. Passarono i mesi, le cose sembravano andare per il meglio, ma soprattutto a fare la differenza è stato l’atteggiamento psicologico assunto, cioè quello di non arrendersi mai.

Beatrice racconta di aver capito quanto sia inutile litigare per le stupidaggini, ma anche che il suo lavoro è una distrazione bella ed importante, ma che talvolta la porta anche a dover staccare la spina. Le cose arrivano quando meno te lo aspetti, infatti a fine settembre la Valli ha scoperto di essere nuovamente in dolce attesa.