Beatrice Marchetti apre al "GF Vip" e parla de l’isola: "Credevo di vincere"

Beatrice Marchetti ha vissuto praticamente in solitaria la quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. La modella infatti è sbarcata subito a Playa Imboscadissima per via della sua eliminazione, venendo poi raggiunta da altri naufraghi come Francesca Lodo e Roberto Ciufoli.

Nel poco tempo rimasta in Honduras insieme agli altri naufraghi Beatrice Marchetti ha avuto uno screzio con Awed, il vincitore della trasmissione. La modella infatti si è allontanata da lui quando Simone Paciello rivela di volere una conoscenza più seria da parte sua.

L’intervista di Beatrice Marchetti

Parlando dei motivi del suo “sì” a “L’isola dei famosi” Beatrice sostiene di aver partecipato al programma con lo scopo di capire chi fosse realmente. Si dichiara molto felice per l’esperienza vissuta, siccome ne esce con maggiore grinta e forza, capendo poi quali sono i suoi limiti e come riuscire a superarli.

Inizialmente ammette di essersi posta più un dubbio prima di accettare di far parte de “L’isola dei famosi”, dal momento che si tratta del suo esordio sul piccolo schermo e buttarsi in un reality per una persona ai tempi sconosciuta può essere un rischio molto importante.

Con molta sincerità dichiara di esserci rimasta molto male dall’esito finale: “Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio. Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga”.

Sul suo futuro televisivo afferma che prenderebbe in considerazione una proposta per far parte del “GF Vip” e non solo: “Mi piacerebbe studiare recitazione e lavorare nel cinema. E poi come imprenditrice vorrei portare avanti il mio progetto in merito alla linea di costumi. Mi fa piacere che abbia avuto successo. Per il ‘Grande Fratello Vip’, vedremo“.