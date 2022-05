Barù spiazza su Jessica Selassié: "È la mia ex fidanzata"

Ascolta questo articolo

In tanti sognano ancora una relazione tra Barù Gaetani e Jessica Selassié, due degli ex concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Dopo un periodo di litigi social, entrambi hanno deciso di far pace con la principessa etiope che si presenta all’inaugurazione di “Braci”, il temporary restaurant del nobile aperto a Milano.

Oltre alla pace, Barù in una recente intervista rilasciata a “Isola Party” a poche ore dall’inizio dell’ultima diretta de “L’isola dei famosi”, ritorna a parlare della sua relazione con Jessica, in cui rivela di considerare la vincitrice del “GF Vip” la sua ex fidanzata.

Le parole di Barù su Jessica Selassié

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, durante il programma condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri vengono mostrate alcune immagini tra Jessica e Barù, ove quest’ultimo spiazza con una risposta: “Questa è la mia ex fidanzata, la Jessica. Insomma la mia ex, non so, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è un grande mistero dietro questa cosa”.

Le dichiarazioni ovviamente hanno sin da subito infiammato le voci di gossip, anche se al momento sembra essere più una risposta provocatoria che altro. Si parla poi de “L’isola dei famosi” in cui non esclude una sua partecipazione e ammettendo che sarebbe un’esperienza molto più appagante rispetto al “Grande Fratello Vip”.

“Sarebbe stato molto meglio fare L’Isola che il Grande Fratello. Purtroppo ho accettato di farlo e ho fatto quello, ormai ho dato” afferma Barù che poi aggiunge: “Sono sempre cresciuto in posti di natura estremi, sono sempre andato a pescare e ci siamo sempre procurati da mangiare. Se mi buttate in un bosco o su una spiaggia sopravvivo. Però speriamo che guadagno bene e che non devo fare più reality. Ovviamente è una questione economica, se Mediaset ha il budget giusto… Parteciperei solo con Giucas, ma lui l’ha già fatta L’Isola”.