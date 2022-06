Barù si è fidanzato, la confessione di Jessica Selassié: "Gli auguro di viversi l’amore che ha trovato"

Ascolta questo articolo

Nonostante non siano stati una vera e propria coppia all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, i due vipponi Jessica Selassié e Barù hanno fatto parlare molto di se, con i social che hanno creato un vero fan club dal nome i “Jerù“.

La principessa non ha mai nascosto di provare qualcosa nei confronti di Barù, e sia negli studi di Cinecittà che all’esterno ci ha provato più volte a conquistare il suo cuore. Tuttavia il cugino di Costantino della Gherardesca è stato sempre piuttosto prudente nei confronti di Jessica, rivelando come si tratti solamente di un’amicizia speciale.

Il comunicato di Jessica Selassiè

Su Twitter Jessica, con un lungo messaggio, ha spento definitivamente i sogni dei fan dei “Jerù”, rivelando che oramai Barù avrebbe trovato un’altra fidanzata. Invita comunque i fan di seguire sia le sue gesta che quelle del nobile, augurando tra l’altro al suo amico tutto il bene per il futuro.

“Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione” esordisce così Jessica su Twitter che poi aggiunge: “Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia. I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù“.

E alla fine conferma la storia di Barù con un’altra persona non specificata: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene”.