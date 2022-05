Barù e Jessica Selassié si rivedono per la prima volta dopo il GF Vip

Ascolta questo articolo

In una recente intervista rilasciata nei salottini di “Verissimo” Barù Gaetani, ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, ha rivelato di non aver più visto Jessica Selassié dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. In questa circostanza però ammette di essere pronta a vederla, ma solamente da amici e non per avere un rapporto più serio.

Il momento tanto attesi per i fan della coppia è finalmente arrivato dal momento che, come riportato dalla pagina Instagram del settimanale “Chi Magazine“, Barù e Jessica si sono rivisti. Il tutto capita durante la presentazione del nuovo locale del nobile chiamato “Braci“, il primo temporary restaurant sulla brace ubicato a Milano.

L’incontro tra Barù e Jessica

Tra i tanti ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” invitati da Barù, quello che sta facendo più rumore è sicuramente la presenza di Jessica Selassié. Entrambi sono apparsi abbastanza in sintonia nonostante sia passato un po’ di tempo, ricordando a molti il periodo che hanno vissuto insieme sotto ai riflettori degli studi di Cinecittà.

Il sito “Isa & Chia” poi riporta un simpatico aneddoto sulla presenza di Jessica: “Poco prima di questo momento, sempre la stessa Jessica, si era mostrata sulle pagine social del settimanale mentre si recava nel nuovo locale di Barù. Ma ad incuriosire i fan è stata la frase pronunciata dalla principessa, che alla domanda: ‘Jessica, dove si va?’, ha risposto sorridente: ‘Si va da Barù, all’inaugurazione di “Braci” dove non solo la brace brucia, ma anche il cuore‘”.

Al momento però resta solamente la speranza di vederli insieme, siccome Barù ha smentito di essere entrato nella casa con l’obbiettivo di trovare l’amore della sua vita. Tuttavia non si possono escludere colpi di scena nel prossimo futuro e, dai commenti apparsi sui social network, in tanti stanno iniziando a sognare un clamoroso ritorno di fiamma dopo gli attacchi piuttosto pesanti piovuti nei giorni scorsi.