Barbara Palombelli si mette a nudo e confessa: "Io piena di ansie e depressa"

Barbara Palombelli ha deciso di raccontarsi senza filtri svelando le sue paure, i suoi problemi e le sue ansie, ma soprattutto mettendo tutto nero su bianco nel suo libro dal titolo “Mai fermarsi“ nel quale racconta non solo della sua vita, ma soprattutto del suo passato, segnato da alcuni grandi dolori.

La conduttrice di “Forum“, conosciuta da tutti come una persona mite e molto pacata, ospite delle trasmissione “I Lunatici” su Rai Radio 2 ha infatti rivelato: “Chi è abituato a seguirmi in tv o tramite i media scoprirà una Barbara piena di ansie, di sensi di colpa, ogni tanto un po’ depressa. Come tanti, come tutti”.

La stessa Barbara ha altresì ammesso che le tante persone che continuano a scriverle dicono di averla sempre vista come una donna di ferro, di ghiaccio e molto probabilmente perchè nella sua immagine pubblica la Palombelli appare spesse volte controllata, fredda, distaccata. Barbara però ammette che nel suo libro ha deciso di mettersi a nudo, spiegando di essere stata educata da un padre alquanto severo.

“Mio padre ci ha dato un’impronta molto severa rispetto ad oggi, era un ufficiale di marina, è molto ricordato nel libro”, ha infatti chiosato la conduttrice di “Forum”. Barbara, ha voluto parlare anche del rapporto con il marito Francesco Rutelli, ma anche dei suoi figli, fra cui c’è Serena, ex concorrente del “Grande Fratello 16“, adottata, insieme alla sorella, quando era piccola.

“Per me è stato difficile rivendicare il mio spazio anche se certe volte venivi sempre etichettato come ‘la moglie dì’. Su di me e la mia famiglia, nel libro ne parlo, ci sono state tante calunnie e tante bugie”, ha spiegato la Palombelli. Secondo la conduttrice, infatti, la sua famiglia è stata svantaggiata dal fatto di avere un marito ed un padre sindaco, ma l’importante è che continuino ad essere sempre e comunque una famiglia unita.