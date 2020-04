Barbara Palombelli si complimenta con Maria De Filippi per la nuova formula di U&D

La prima puntata della nuova formula di “Uomini e Donne” è andata in onda lunedì 20 aprile e la vera protagonista del format è stata la parola. Nello specifico, la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate hanno avuto la possibilità di conoscere nuovi corteggiatori dei quali non sanno nulla, nemmeno il volto o il loro nome, ma hanno solo la possibilità di chattare e interagire attraverso frasi ad effetto.

La puntata introduttiva è stata interamente dedicata a Gemma, la quale dopo essere stata scaricata dal suo ultimo corteggiatore, Algemiro, ha iniziato la conoscenza di due nuovi pretendenti che si sono presentati come: “Occhi blu” e “Pantera“. Questo nuovo format del talk show dei sentimenti però non ha molto convinto il pubblico e difatti sui social vi è stata una vera e propria scissione.

Da un lato c’è stato chi si è schierato contro e chi a favore e tra questi ultimi vi è Barbara Palombelli. La conduttrice di “Forum” ha voluto fare i complimenti alla collega Maria De Filippi, per come ha saputo adattare “Uomini e Donne” ai tempi che stiamo vivendo. La Palombelli ha dedicato su Facebook un post a queen Mary: “Maria De Filippi è sempre la più innovativa: il suo Uomini e Donne anticipa la tv dei prossimi mesi! E, come dimostra la trasmissione, sarà davvero tutto rivoluzionato! Brava Maria!“.

Barbara Palombelli non solo si è complimentata con la De Filippi, ma ha ammesso che in futuro la televisione a cui assisteremo, produrrà format del tipo di “Uomini e Donne”, così come lo vediamo oggi. Indubbiamente a causa del Coronavirus tante, troppe cose sono mutate e naturalmente anche la televisione non ne è stata esente.

Insomma stando alle parole della Palombelli, queen Mary è stata brava ad anticipare ciò che accadrà e dunque tutti i conduttori dovranno adeguarsi, esattamente così come ha fatto lei. Il post di Barbara però non è stato esente da critiche e diversi sono stati i commenti negativi ad indirizzo della conduttrice. Un follower difatti ci è andato giù pesante: “Ma veramente dici?! Quel poco che ho visto in questi anni mi è parso il peggio della Tv italiana, seconda solo alla d’Urso“.

Quando si propone una novità e soprattutto quando si è costretti, come in questo caso, a reinventarsi, è naturale che ci siano i detrattori e chi invece ne è favorevole. I commenti negativi sono senza dubbio parte integrante di chi utilizza i social e dunque, sempre nel rispetto di tutti, vanno accettati e immagazzinati.