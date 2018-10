Barbara Palombelli risponde a Eleonora Giorgi dopo la gaffe sullo stipendio misero del figlio Paolo

Barbara Palombelli non ci sta e risponde per le rime a Eleonora Giorgi dopo che la scorsa settimana, sotto l’occhio vigile delle telecamere, aveva parlato del figlio Paolo e del suo lavoro sottopagato sia ad Amici di Maria De Filippi sia a Forum. Paolo Ciavarro, subito dopo aver appreso la gaffe della madre, si era riversato sul suo profilo Instagram dichiarando che sua madre aveva le “traveggole”.

Non più tardi di qualche giorno fa, anche la redazione di Amici aveva risposto facendo notare che Paolo non lavora in diretta e che quindi, la madre, si stava riferendo sicuramente alla trasmissione Forum condotta per l’appunto da Barbara Palombelli. Dopo infatti l’imbarazzo iniziale per quanto successo, poco fa nella trasmissione in onda oggi venerdì 19 ottobre 2018 la padrona di casa è voluta tornare sul discorso.

Barbara infatti ha voluto tranquillizzare il suo collaboratore minimizzando la cosa e facendo appunto notare che Eleonora Giorgi, da attrice qual è, ha bisogno di creare un po’ di spettacolo ma sicuramente questo non riguarda la loro vita privata. “Ti sei ripreso da tutte le polemiche del Grande Fratello?” ha infatti chiesto la conduttrice a Paolo, visibilmente in difficoltà.

“Numero 1 noi ti vogliamo bene, numero 2 i giovani faticano un po’ all’inizio e fanno un po’ la gavetta, e tu sei uno dei più bravi a fare la gavetta, e in produzione si impara tanto. Poi voglio dire un’altra cosa, tua madre è un’attrice e sta dentro al Grande Fratello ma ha alle spalle una carriera di attrice tutta la vita e tutto quello che dirà sarà oggetto di spettacolo. Poi la vita vera e l’amore vero tra madre e figlio è un’altra cosa” ha infatti chiosato la Palombelli dimostrando così solidarietà al ragazzo.

Per il momento dunque tutto sotto controllo e tutto ritornato alla normalità con la speranza che mamma Eleonora non si permetta di fare un’altra gaffe molto pesante della quale dovrà nuovamente rispondere il figlio Paolo. Vedremo anche se di questo argomento se ne parlerà durante la puntata di lunedì prossimo davanti a Ilary e Alfonso.