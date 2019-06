Barbara Palombelli e Maria De Filippi calunniate

Barbara Palombelli, celebre conduttrice del legal show di Canale 5 “Forum” e di “Stasera Italia”, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore nel corso di un’intervista al popolare programma radiofonico “I Lunatici“, in onda su Radio Rai 2, dove ha fatto delle rivelazioni inaspettate.

Della vita privata di Barbara Palombelli si sapeva ben poco fino a qualche mese fa, quando la figlia adottiva Serena ha deciso di entrare nella casa del “Grande Fratello”, portando alla luce il suo passato fatto di tanto dolore ma anche di tante gioie proprio grazie all’aiuto, al sostegno e all’amore incondizionato dei coniugi Rutelli.

Barbara Palombelli rivela le calunnie subite

Nel corso della recente intervista radiofonica la Palombelli ha fatto una rivelazione sorprendente, ovvero quella di essere stata calunniata insieme a Maria De Filippi; in tal senso le sue parole: “Mi hanno calunniata. Ad esempio quando dicevano che ero proprietaria, insieme a Maria De Filippi, dei parcometri di Roma“.

Il fatto di essere la moglie di un esponente di spicco della politca italiana – la Palombelli è sposata con Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma – non è certo stato facile, anche se la conduttrice ha ammesso che i suoi interlocutori politici hanno sempre fatto distinzione tra lei e il marito. Il fatto di avere un compagno così esposto pubblicamente è stato per lei sicuramente uno svantaggio.

Non è infatti stato facile per lei scrollarsi di dosso l’etichetta di “moglie di” e con tanta caparbietà ed impegno è riuscita a passare dalla carta stampata alla tv, dove si è sempre occupata di programmi di approfondimento politico e legale. Forse non tutti sanno però che i coniugi Rutelli sono diventati nonni di due splendidi nipotini, Bryan e Carlo Stefano. I coniugi Rutelli sono dei nonni molto dolci, che tendono a viziare tantissimo i nipotini.