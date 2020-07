Barbara D’Urso, vacanza romantica grazie agli ammiratori

Barbara D’Urso è in vacanza. Con la pausa estiva dalla televisione in atto e dopo un anno difficilissimo a causa del Coronavirus, con i suoi programmi che andavano in onda ugualmente e tra mille difficoltà, la D’Urso si è concessa una vacanza rilassante al mare in compagnia dei suoi amici, tra cui l’immancabile Jonathan Kashanian.

Barbarella grazie alle sue trasmissioni “Pomeriggio Cinque“, “Live- non è la D’Urso” e “Domenica Live” è diventata la regina di casa Mediaset e nonostante le innumerevoli critiche, gli ascolti sono dalla sua parte con successi su successi. Anche se a metà stagione ha dovuto rinunciare alla sua “Domenica Live”, la conduttrice non si è scoraggiata ed è andata avanti con gli altri programmi.

Il lavoro la impegna tanto e per tale ragione quando può, si concede una pausa. Questo è proprio quanto sta accadendo in questi giorni, dove Barbara libera dagli impegni professionali -niente paura tornerà a settembre- si è concessa qualche giorno di relax, momento reso ancora più dolce grazie al romanticismo dei suoi fan che anche in vacanza la fermano e la apprezzano.

Difatti, la conduttrice mentre era a cena con i suoi amici è stata avvicinata da un uomo che le ha donato un fiorellino. Dalle immagini pubblicate dal portale online della rivista “Oggi”, si nota la D’Urso che dapprima resta stupita per il gesto e poi lo accetta sorridendo compiaciuta. L’uomo, che si tiene a debita e giusta distanza, continua a chiacchierare con Barbara.

La conduttrice anche in vacanza non si sottrae ai suoi ammiratori, i quali le manifestano l’affetto che nutrono nei suoi riguardi e lei apprezza il tutto godendosi i momenti. L’uomo in questione è stato uno dei tanti fan che hanno avvicinato Barbarella, che a settembre tornerà regolarmente tutti i giorni su canale 5 con le sue trasmissioni.