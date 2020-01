Barbara D’Urso: svelato il mistero sull’identità del suo presunto uomo

Barbara D’Urso trova sempre il modo per far parlare di sé, scovando sempre l’escamotage per cercare di aumentare sempre di più la sua risonanza mediatica, nel bene, e certe volte anche nel male. Non si è fatto in tempo di terminare di parlare della sua avventura a Dubai insieme al suo amico Jonathan Kanashian, che la D’Urso già si è messa all’opera con una nuova accattivante notizia.

Di recente infatti, sui principali account della donna, è apparsa una foto, precisamente su Instagram, dove la donna era ad una cena a lume di candela, ed ha fotografato la sua mano con tanto di anello al dito; la cosa che più ha incuriosito la moltitudine di fan è stata sicuramente la compagnia di Carmelita, che appariva insieme ad un uomo, fino a poco tempo fa misterioso.

A distanza di poche ore dalla foto in questione, la D’Urso rivela l’identità del suo uomo misterioso, e non era altri che il suo amico e collega Cristiano Malgioglio. Il paroliere infatti è molto in sintonia con Barbara, frequentandosi anche al di fuori degli studi di registrazione.

I due infatti hanno trascorso una bella serata insieme, in compagnia e soprattutto in allegria, con tanto di Hastag #rideresempre, simboleggiando il tema della serata. Inoltre la donna aveva anche scritto, sotto forma di didascalia: “Ed ecco svelato il mistero. Ieri sera… Mani… Anello… E ci siamo fidanzati”. Nulla di fatto quindi per la bella presentatrice, che appare quindi single da anni; in passato molte sono state le ipotesi sugli eventuali spasimanti della donna, di recente si è persino ipotizzata una storia con Filippo Nardi, ipotesi presto naufragata, in quanto i due sono solo semplici amici.

La D’Urso quindi, anche questa volta, è riuscita nel suo intento di divertirsi e allo stesso tempo incuriosire sempre di più la moltitudine di fan che la seguono con grande piacere. Intanto si gode la sua settimana di fuoco, tramutatasi in una recente vittoria, battendo il programma “La vita in diretta” con il suo “Pomeriggio 5“, ed a breve ritornerà più carica che mai anche con “Domenica Live” e “Live non è l d’Urso“.