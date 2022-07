Barbara D’Urso svela il segreto della sua bellezza: "Mangio solo.."

Ascolta questo articolo

Barbara D’Urso è da anni una delle regine indiscusse della televisione italiana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è stata un continuo successo, le sue trasmissioni sulle reti Mediaset sono seguite da milioni di telespettatori. Di recente si è cimentata con grandi risultati nella fiction Dottoressa Giò, dove ha ricoperto il ruolo di protagonista.

Con una lunghissima carriera alle spalle, che parte dai lontani 70′ nelle piccole tv locali, la nota presentatrice ha superato da tempo la soglia dei 60 anni. Tanti suoi fan si chiedono come riesca a tenersi così in forma nonostante l’età, è considerata ancora una donna bellissima ed affascinante: ecco quali sono i suoi segreti.

La dieta della D’Urso

Come la stessa presentatrice ha rivelato in una recente intervista, il segreto della sua bellezza risiede soprattutto nella dieta che fa. Una corretta alimentazione è fondamentale per sfoggiare ancora un fisico di tutto rispetto e nascondere così i segni dell’età che inesorabilmente avanza. La nota conduttrice va ormai per i 66 anni, ma sono davvero in pochi a crederci, chiunque le darebbe almeno 10 anni di meno.

Il suo volto pare non essere intaccato dai segni dell’età, così come le sue forme snelle e sinuose ed una pelle pressocchè perfetta. Carmelita ha spiegato semplicemente di seguire un regime alimentare quanto più possibile ed equilibrato. Tra l’altro non si tratta di una dieta per cui occorre sacrificarsi molto, anzi appare decisamente molto invitante.

A partire dalla colazione, Barbara D’urso consuma uno Yoghurt e del pane integrale, insieme ad un buon frullato. Per quanto riguarda il pranzo, la conduttrice opta tra un piatto di pasta rigorosamente integrale oppure del riso con verdure. Giunta alla sera, la D’Urso si lascia andare a soddisfare i suoi desideri scegliendo tra un secondo di suo gradimento. Non si tratta affatto di nulla di speciale, solo un po’ di attenzione per un’alimentazione corretta e senza eccessi.