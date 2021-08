Barbara d’Urso sposata in gran segreto? Lei indossa la fede al dito e svela la verità

Barbara d’Urso è sulla bocca di tutti. Sia dal punto di vista professionale che personale, la conduttrice campana fa molto parlare di sé. A Mediaset è stata parecchio ridimensionata anche se, in una recente intervista, ha tenuto a precisare che così non è. In realtà “Pomeriggio Cinque” è stato tagliato, “Domenica Live” e “Live – non è la d’Urso” cancellati dai palinsesti.

Barbare ha però assicurato che è in programma per lei una nuova trasmissione in prima serata su Canale 5. Anche la sua vita privata è molto chiacchierata, soprattutto dopo che è apparsa accanto a Francesco Zangrillo, broker 48enne attivo nel campo delle assicurazioni, con un matrimonio alle spalle e 3 figli. La conduttrice è stata single per tanti anni, ma adesso è stata essa stessa a confermare la frequentazione.

Nelle ultime ore è scoppiato il gossip, che vedrebbe la d’Urso sposata in gran segreto con Zangrillo. Ciò che ha destato sospetto, sono state alcune foto postate su Instagram che ritraggono la conduttrice con al dito la fede nunziale. A chiarire la situazione ci ha pensato la stessa Barbara, che ha confessato come in realtà porta sempre l’anello dato che era di sua madre.

Intervenuta su Twitter, la conduttrice campana ha fatto sapere che non toglie mai la fede. “È quella di mia madre“, ha chiosato la d’Urso. Come ha più volte raccontato, Barbara ha perso sua madre quando aveva appena 11 anni. E da allora ha deciso di portarla sempre con sé, indossando la sua fede nunziale. Nel mentre la d’Urso si prepara a tornare in tv e si gode gli ultimi giorni di vacanze.

Tra diete e workout, la conduttrice campana si tiene in splendida forma. Si allena costantemente e osserva un regime alimentare corretto. D’altronde a 64 anni presenta un fisico perfetto. In attesa di rivederla sul piccolo schermo con “Pomeriggio Cinque”, Barbara ha chiarito la questione fede nunziale indossata all’anulare.