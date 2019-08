Barbara D’Urso smentisce l’uso di Photoshop

Barbara D’Urso sta approfittando dei pochi giorni di relax prima di tornare nuovamente su Canale 5. La conduttrice avrà un anno pieno di impegni, poiché impegnata con il Grande Fratello Nip, Live – Non è la D’Urso oltre ai suoi due grandi successi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

La “Barbarella” comunque sta già facendo parlare di sé. Negli ultimi giorni infatti in molti hanno accusato la D’Urso di utilizzare Photoshop per modificare alcune sue foto. Gli scatti finiti sotto mira dagli utenti la ritraggono distesa a bordo piscina a prendere il sole, e gli haters hanno trovato delle stranezze sul suo braccio e su un piede.

La risposta di Barbara D’Urso su Instagram

Per rispondere alle accuse che piovono sul web, la conduttrice ha deciso di fare due storie Instagram. La Barbarella smentisce categoricamente un possibile uso del programma Photoshop, applicazione specializzata nell’elaborazione di fotografie e di immagini digitali. Viene usato in particolar modo dalle modelle per “correggere” alcuni loro difetti.

Come riporta il sito “Trendit“, la D’Urso risponde ripubblicando la foto a bordo piscina: “Attenzione! Il braccio è troppo secco e lungo… la d’Urso ha usato Photoshop (non è l’effetto del braccio nell’acqua eh?). Il piede è troppo lungo, ha usato Photoshop. I capelli, troppi capelli, ha usato Photoshop. Gli occhiali, troppo occhiali, il sole, troppo sole, il muro, troppo muro. L’unghia, troppo unghia”.

Successivamente pubblica un’altra sua foto aggiungendo: “Attenzione. Una gamba col Photoshop e l’altra con la cellulite (non è il riflesso del materassino, no, no). Un occhio verde ed uno azzurro, ha usato male Photoshop. Una mano sinistra ed anche l’altra, un orecchio piccolo ed uno da alieno. Ha usato Photoshop”.

Infine, sempre con la terza ed ultima storia su Instagram, ha voluto attaccare i siti che hanno messo in giro questa notizia fake. Infatti, secondo la conduttrice, alcuni siti avrebbero creato dei titoli clickbait con l’obbiettivo solamente di aumentare le loro visualizzazioni.