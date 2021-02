Barbara D’Urso smentisce le dichiarazioni di Memo Remigi

Le dichiarazioni di Memo Remigi hanno destato scalpore al punto che Barbara D’Urso ha deciso di rispondere. L’uomo, infatti, durante un’intervista a Di Più Tv avrebbe dichiarato di aver tradito la moglie con la conduttrice molti anni fa. L’uomo, parlando del rapporto con sua moglie Lucia Russo defunta nel gennaio di quest’anno, avrebbe detto di aver tradito la donna ed avrebbe dichiarato “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali e la più celebre fu quella con Barbara D’Urso”.

Queste parole non sono state apprezzate dalla conduttrice, la quale ha deciso di dire la sua. La D’Urso parla poco della propia vita privata ma questa volta si è sentita molto infastidita dalle dichiarazioni dell’uomo. C’è da precisare che durante la risposta, la donna non ha mai pronunciato il nome di Memo Remigi, ha però affermato “C’è un signore anziano, che peraltro ha appena subito un lutto e quindi gli sono vicino virtualmente in questo, che però invece di chiudersi nel suo dolore fa delle interviste”.

Ha continuato dicendo che lei e quest’uomo avrebbero avuto una vera storia d’amore circa 40 anni fa, storia che destò scalpore a casua della differenza d’età fra i dure di 19 anni. La storia durò per 4 anni, “La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito suo moglie con me.” ha dichiarato.

Barbara D’Urso ha continuato dicendo di non aver mai avuto una relazione con uomini che avevano delle mogli che li aspettavano a casa. La donna ha insegnato questo valore an che ai suoi figli e sentire le parole pronunicate durante l’intervista l’avrebbe ferita molto.

Ha concluso dicendo “La moglie era separata da anni! Sentire che lui avrebbe tradito la moglie per me è una cosa che mi ferisce!”. Chiuso il capitolo, la trasmissione ha continuato il suo programma senza tornare sull’argomento.