Barbara D’Urso silurata da Mediaset, il disappunto della sorella

Manca sempre meno all’ufficialità dei palinsesti Mediaset, ma una cosa è certa: Barbara D’Urso non condurrà più “Pomeriggio Cinque”. A darne notizia, la stessa azienda del Biscione che, con una nota, ha fatto sapere che la D’Urso sarà sostituita. A prendere il suo posto, con ogni probabilità, Myrta Merlino. La rivoluzione attuata da Pier Silvio Berlusconi inizia ad essere chiarissima.

“Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata“, queste alcune delle parole espresse per annunciare l’addio di Barbara. Si è parlato di una scelta congiunta, concordata coi piani alti, ma la realtà sembrerebbe essere diversa.

A far sapere come stanno le cose ci ha pensato DanielaD’UrsoD sorella di Barbara. Daniela si è espressa sui social e non è stata per nulla tenera. La donna ha fatto sentire forte e chiaro tutto il suo disappunto per l’estromissione di sua sorella dall’azienda del Biscione. Sembrerebbe dunque che la decisione non sia stata bilaterale e che Barbara non abbia preso affatto bene quanto accaduto.

Daniela ha postato sui social un post nel quale invita il pubblico a mostrare solidarietà per sua sorella. “SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CA**O!!!#iostoconbarbaradurso“, questo il post Instagram. Si intuisce dunque, che i saluti tra la conduttrice campana e Mediaset non siano stati proprio dei più calorosi e soprattutto, l’aria che si respira in casa D’Urso è facile da comprendere.

Molti fan della presentatrice hanno commentato il post della sorella, la quale ha a sua volta risposto facendo emergere retroscena curiosi. Un utente le ha domandato se fossero a conoscenza dei motivi che hanno spinto l’azienda del Biscione a prendere tale decisione. Secca la replica di Daniela: “Non ancora“. Insomma, la D’Urso non è a conoscenza dei motivi che hanno spinto i piani alti Mediaset a non riconfermarla.

La situazione sembra essere ingarbugliata. La sorella della conduttrice campana ha lasciato diversi like a commenti pro D’Urso. Insomma, la storia d’amore tra Barbara e Mediaset, durata anni su anni, sembrerebbe non essere finita nel migliore dei modi. La conduttrice al momento non è intervenuta, chissà se lo farà o meno e soprattutto, quale sarà adesso il suo futuro?