Barbara D’Urso si è fidanzata? Una cena romantica e spunta anche l’anello

Barbara D’Urso, l’instancabile fiore all’occhiello di Mediaset, è sempre stata molto restia nel divulgare notizie riguardanti la sua vita privata. Negli ultimi tempi il suo nome era stato accostato a quello di Alberto Mezzetti, il vincitore del Grande Fratello che lei stessa aveva condotto. Il Tarzan di Viterbo non aveva mai nascosto la sua passione per la D’Urso e già dentro la Casa di Cinecittà le aveva rivolto una corte spietata.

Filippo Nardi – che per uno strano gioco del destino risulta essere anche lui un ex gieffino – sembra abbia rubato il cuore della bella conduttrice, infatti tra i due ci sarebbe stata una liaison durante la scorsa estate. La conferma poi arriva direttamente da lui quando, sulle pagine di “Nuovo“, ha dichiarato che la storia con la D’Urso è finita dopo la sua richiesta di una convivenza che alla Carmelita nazionale non ha fatto per niente piacere.

Contemporaneamente, sull copertina di “Diva e Donna” è uscita la dichiarazione della presentatrice Mediaset: “Avevo un amore giovane e famoso: voleva convivere ma io no ed è finita“, lasciando quindi poco spazio a dubbi e a interpretazioni. Ora, la D’Urso ha gettato di nuovo benzina sul fuoco del gossip con la pubblicazione di alcune Instagram Stories che lasciano intendere un fidanzamento con un uomo misterioso, del quale non viene ancora svelata l’identità.

Barbara D’Urso e la cena romantica

Le immagini riprendono due mani che si intrecciano davanti ad una tavola con candele accese. Momenti di vero romanticismo, quindi, che si concludono con una fedina di diamanti infilata dalla mano del cavaliere misterioso, al dito anulare sinistro di Barbarella.

Un fidanzamento a tutti gli effetti, con sottofondi musicali altrettanto romantici e sognanti. Ma la curiosità dei followers non è per niente appagata, visto che non è stato svelato il nome dell’accompagnatore. In molti sussurrano possa essere proprio Filippo Nardi, ma al momento questa resta solo una supposizione.