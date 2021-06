Barbara D’Urso: serata romantica in tacchi a spillo e calze a rete in compagnia del suo Zangrillo

Da sempre molto riservata, non è per niente facile per i paparazzi riuscire a scattare qualche foto della famosa presentatrice Mediaset, Barbara D’Urso. La donna infatti riesce sempre a rendere difficile la vita dei fotografi dei settimanali. Appare quindi scontato che ogni volta che si riesce a strappare qualche scatto riguardante la vita privata della donna, resta un evento più unico che raro.

Di recente la D’Urso è stata infatti beccata insieme al suo nuovo amore, l’assicuratore Francesco Zangrillo, in dolce compagnia quindi, mentre si recava a casa di un amico in comune con il suo uomo, lo stilista Francesco Scognamiglio, che per l’occasione ha deciso di preparare un piatto tipico della cucina partenopea, tanto cara a Barbara, pasta e fagioli con le cozze.

Barbara D’Urso: l’outfit sexy da sera

Per l’occasione Barbara non ha badato di certo alla sobrietà, riuscendo infatti a conquistare tutti con il suo outfit, provocante, sexy ma per nulla volgare. La donna infatti, una volta uscita dalla sua auto guidata dall’autista, è stata immortalata con indosso una gonna molto corta, calze a rete e tacchi a spillo.

Durante la serata la donna viene anche immortalata in compagnia di Raffaello Tonon, ex partecipante del “Grande Fratello Vip” ed attuale opinionista dei programmi di Barbara. Alla fine, come scrive anche il settimanale “Oggi“, si scorge anche Zangrillo: “Ultimo a far capolino dal portone e a vegliare dall’alto con lo sguardo da condor, è proprio Zangrillo“.

Una serata piacevole insomma per la D’Urso, trascorsa in assoluto relax e con tanta buona compagnia; proprio quello che ci voleva dopo quella serie di brutte notizie ricevute dalla D’Urso, riguardanti il mancato rinnovo di ben due dei suoi programmi dal prossimo palinsesto, ovvero per la stagione televisiva 2021/2022. Con questa serata la 64enne più bella e sensuale di sempre avrà di certo avuto modo di svagarsi.