Barbara D’Urso senza trucco su Instagram: critiche e replica

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più in vista in casa Mediaset. Nell’azienda del Biscione, la D’Urso conduce svariati programmi, da “Pomeriggio Cinque” a “Live- non è la D’Urso“, da “Domenica Live” fino al “Grande Fratello“, insomma Barbara è abbastanza presente sullo schermo, ed entra nelle case degli italiani a tutte le ore del pomeriggio e della sera.

La D’Urso è comunque soggetta a critiche e attacchi provenienti da ogni dove, addirittura in piena pandemia da Coronavirus è stata firmata una petizione per abolire i suoi programmi, ma nonostante ciò la conduttrice non ha mai risposto personalmente ai suoi detrattori, evitando lo scontro frontale e preferendo il lancio di messaggi subliminali, magari attraverso i social.

E anche questa volta, la D’Urso non si è lasciata cogliere impreparata. Barbara, nelle scorse ore ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in bichini, sfoggiando un fisico da urlo. Inutile dirlo, i like e i commenti a suo indirizzo sono stati tantissimi. In molti hanno elogiato la conduttrice, facendole i complimenti, ma molti sono stati anche coloro che l’hanno criticata, consigliandole di abbandonare un certo tipo di immagine.

Come ha risposto la conduttrice? Con il suo solito modus operandi, postando a qualche ora di distanza, una foto che la ritrae appena sveglia e al naturale, senza trucco. Naturalmente, anche lo scatto in questione ha goduto di tantissimi like e commenti e anche in questo caso sono stati positivi e negativi. D’altronde a dispetto di quanto si dica e si possa pensare, Barbarella è molto seguita e non solo sui social.

Difatti, le sue trasmissioni ottengono ascolti da capogiro e uno share davvero molto interessante. Il paradosso è che molte delle persone che la criticano, spesso sono quelle che la seguono, della serie “Chi disprezza compra“. Insomma Barbara D’Urso, nonostante tutto, continua a far parlare di sé e, per sua fortuna, non solo nel male.