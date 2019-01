Barbara D’Urso senza inibizioni: scatta una foto in bikini, ma dimentica il pezzo superiore del costume

Barbara D’Urso non perde neanche un’occasione per essere onnipresente sui social. Poiché l’esuberanza della 61enne napoletana non finisce mai, ecco che a Capodanno ha esordito con un selfie audace e impudico che ha fatto strabuzzare gli occhi dei suoi ammiratori virtuali.

Curve esplosive, occhiali da sole e un effetto vedo-non vedo che lascia senza fiato i suoi fan. La gioviale conduttrice sa come intrigare i suoi 1,7 milioni di fan su Instagram. Adagiata su una splendida spiaggia cubana e con i capelli al vento, la regina di Pomeriggio Cinque è apparsa in uno scatto fotografico, opportunamente caricato sulla sua ricca gallery di Instagram.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che nello scatto incriminato la conduttrice Mediaset non indossava la parte superiore del bikini. Sebbene non sia il massimo della comodità, abbronzarsi in topless è innegabilmente super sexy e Barbara D’Urso questo lo sa bene.

Tra i festeggiamenti di inizio 2019 e i bagni al mare, la radiosa napoletana si è concessa qualche autoscatto da condividere con i suoi amici/nemici di Instagram. Ma quello più eclatante, nel quale Barbarella ha scordato il pezzo di sopra del costume, le sta regalando tanti complimenti ma altrettanti giudizi offensivi.

Com’era prevedibile, la suddetta foto è divenuta immediatamente virale e bersagliata da spietate critiche. Su Instagram gli utenti sono stati oltremodo puntigliosi: “A pensarci bene, a vedere i commenti, la D’Urso fa share e critiche positive solo con i maschietti vogliosi che amano la sua perenne volgarità, io non ne sarei fiera!”. Un altro utente ha commentato: “Rimani dove sei per sempre, ci faresti un favore, non ti sopporto più. Sei vecchia e ancora ti vesti e ti comporti come una ragazzina sei penosa”.

Ma in barba alle aspre critiche, lo scatto provocante di Barbara D’Urso ha raggiunto sino ad adesso 30.800 like. Che il suo sia solo un mero interesse nell’abbronzarsi in modo uniforme e senza il segno del bikini oppure trattasi di puro esibizionismo e narcisismo?