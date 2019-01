Barbara D’Urso rivela di lavorare a un progetto "top secret" con Cristiano Malgioglio

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Lisa Fusco, durante il periodo natalizio ha informato i suoi fan su alcuni avvenimenti grazie al suo profilo Instagram. La soubrettine, tra i tanti argomenti, ha rivelato che la sua amica Barbara D’Urso sta passando le sue vacanze natalizie con il suo amico Cristiano Malgioglio: “Buon Natale alle due regine scappate a Cuba insieme”, taggando entrambi sulla foto.

In queste ore, dopo un breve silenzio da parte di Barbara D’Urso, ha deciso di rivelare come sta passando il suo Natale, e grazie ad alcune storie su Instagram conferma di trovarsi proprio con Cristiano Malgioglio. Nonostante questo, la conduttrice non starebbe passando una semplice vacanza, ma dal suo ultimo post si può evincere che i due stiano lavorando a un nuovo progetto televisivo.

Il post di Barbara D’Urso

La conduttrice di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque” ha infatti postato su Instagram una foto insieme a Cristiano Malgioglio con occhiali da sole e nella didascalia di questa immagine rivela: “Stamattina vi svelo qualcosa: io e il mio amico Cristiano Malgioglio siamo insieme per un progetto di lavoro top secret!”

I fan di Barbara D’Urso restano comunque a bocca asciutta, poiché la conduttrice non rivela null’altro di questo progetto tanto secreto, anche se sul web si ipotizzano varie opzioni. Cristiano Malgioglio, per esempio, potrebbe essere il protagonista della prossima edizione del Grande Fratello Nip come opinionista. Oppure, può partecipare alla nuova trasmissione di Barbara D’Urso, ma per il momento anche su questo progetto si conosce ben poco

L’unica cosa certa e che Cristiano Malgioglio ha un ottimo legame con Barbara D’Urso, e in una vecchia intervista al settimanale “Nuovo” ha lodato le abilità della conduttrice: “Potrei essere io l’uomo perfetto per lei: allegro, ironico, spensierato, divertente e appassionato del suo lavoro. Ho tutte le qualità che potrebbero far divertire una donna, però ho altri gusti”.