Barbara D’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi per averla difesa a "L’Isola dei Famosi"

In questi giorni stanno facendo discutere molto le parole utilizzate da John Vitale, uno dei ragazzi usciti dal format “Saranno Isolani”, nei confronti di Barbara D’Urso. Il 33enne ha attaccato duramente la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, e da molti viene accusato di “cyberbullismo” nei confronti della “Dottoressa Giò“.

Di questa incredibile faccenda se ne è parlato anche durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, con Alessia Marcuzzi, che insieme alle sue due opinioniste Alba Parietti ed Alda D’Eusanio hanno avuto un confronto molto duro. Non sono bastate le scuse di John Vitale, poiché la conduttrice del reality rivela che lo vorrebbe fuori dal gioco.

Barbara D’Urso ringrazia Alessia Marcuzzi

Delle dure parole di John Vitale se ne parla durante l‘ultima parte di “Pomeriggio Cinque” e la conduttrice mostra in “split screen” i siti che si sono occupati del caso.

La D’Urso ha voluto comunque ringraziare la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” per aver spezzato una lancia al suo favore: “La ringrazio per aver preso le mie difese e per aver detto che questa persona andava espulsa, come avrei fatto anche io ma non perché ci sono io di mezzo, ma perché si trattavano di insulti molto gravi sulle donne. Siccome io sto facendo una battaglia contro la violenza sulle donne, ci sono ragazze e donne che si tolgono la vita per delle cose che vengono scritte su Internet”.

Il caso non è comunque chiuso qui. Infatti, la conduttrice, dopo la fine del suo discorso, dichiara che se ne parlerà durante la prossima puntata di “Domenica Live“.