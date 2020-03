Barbara D’Urso riceve le scuse di Pupo dopo lo sfogo a "Pomeriggio Cinque"

Barbara D’Urso riceve le scuse da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, per aver insinuato pubblicamente una relazione sentimentale. Le doverose scuse giungono in seguito alle dichiarazioni che la conduttrice ha fatto nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” – andata in onda il ieri 3 marzo – durante la quale ha preso le distanze ed elegantemente infierito contro ciò che è stato alluso dal cantante durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip 4“.

A poche ore dalla frecciatina al vetriolo di Barbara D’Urso dal suo salotto televisivo pomeridiano, il cantante e opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha affidato le sue pubbliche scuse ad un post su Twitter, anche se le sue parole sono ancora una volta misteriose, facendo dei riferimenti a un “sogno mai realizzato”.

Pupo si scusa con Barbara D’Urso

La citazione fatta da Pupo nel suo tweet altro non è che un pezzo di una canzone che parla di una breve storia d’amore tra un uomo e una donna. Pupo scrive: “Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda” – per poi aggiungere “Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente“.

Il cantante ha poi concluso il suo post scrivendo: “Ascoltando ‘La storia di noi due’ penserò ad un sogno che, però, non si è mai realizzato. Scusa“. Ancora una volta Enzo cede al gioco delle allusioni, perché non è dato capire per quale motivo abbia voluto citare quel brano ad una storia che non sarebbe mai esistita con Lady Cologno.

Stando a quanto dichiarato da Pupo anni fa, “La storia di noi due” fu dedicata ad una conduttrice di Mediaset, facendo un chiaro riferimento a Barbara D’Urso. La presentatrice di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” ha sempre negato, per poi perfino adire alle vie legali contro il cantante per alcune dichiarazioni infelici che lo stesso le aveva riservato, ritenute poi dalla giustizia italiana non diffamatorie.