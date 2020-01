Barbara D’Urso replica alle accuse di Alberto Mezzetti, lui reagisce

Tra la conduttrice Barbara D’Urso e il vincitore della quindicesima edizione del “Grande Fratello“, Alberto Mezzetti è ormai guerra aperta. I due che si sono conosciuti proprio durante quell’edizione del reality show più longevo della televisione italiana, hanno ormai rotto tutti i rapporti. Lei era la conduttrice e lui il concorrente che fin dal primo giorno aveva dichiarato di voler provare a conquistare la D’Urso.

Inizialmente in molti credevano che quanto asserito dal Tarzan di Viterbo (così viene soprannominato Alberto, a causa soprattutto della sua folta chioma) potesse essere una manovra pubblicitaria e invece una volta spente le telecamere, le voci di un presunto flirt tra i due si fecero sempre più insistenti. Oggi a distanza di qualche anno la polemica è nuovamente divampata.

Qualche giorno fa, Alberto ha pubblicato un post in cui accusava la D’Urso di aver avuto un flirt con lui e di averlo allontanato dalla televisione una volta che le cose tra i due non sono andate a buon fine. La reazione della conduttrice, come spesso accade quando viene critica, non è arrivata. Però durante la sua vacanza a Dubai, luogo nel quale si è recata insieme ai suoi amici per festeggiare il capodanno, la D’Urso ha postato sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae a piedi nudi in mezzo al deserto in una posa da ballerina, accompagnata dalla didascalia: “Io ballo da sola“.

Il riferimento potrebbe essere andato ad Alberto, ma d’altronde Carmelita non ha mai nascosto di essere rimasta sola in tutti questi anni e di non aver bisogno di un uomo al proprio fianco per essere felice. La donna in passato ha smentito categoricamente il flirt con Mezzetti, mentre quest’ultimo, attraverso le storie postate su Instagram ha raccontato che dopo essere andati a cena insieme, c’è stato molto altro.

A seguito del post pubblicato dalla D’Urso, Alberto le ha risposto per le rime e sempre attraverso Instagram ha scritto: “Avete mai ballato senza musica?“, condividendo tra l’altro nelle sue storie anche diversi articoli che rimandano al post pubblicato dalla conduttrice. Insomma la guerra tra i due non accenna a placarsi, anche se con ogni probabilità la D’Urso deciderà di non alimentare il fuoco.