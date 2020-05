Barbara D’Urso pubblica una foto sexy su Instagram

Barbara D’Urso è molto presente sui social, in particolare sulla sua pagina Instagram, dove è seguita da milioni di utenti, sempre attenti a commentare le sue foto, non risparmiando anche le critiche. Nella serata di giovedì 7 maggio la presentatrice napoletana ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto “sexy” in lingerie che ha attirato l’attenzione di tanti giornali di gossip, attenti a rendere nota la notizia.

La conduttrice, come tanti altri, non ha potuto festeggiare il compleanno a causa dell’emergenza sanitaria. Ha pubblicato la foto, accompagnata da una didascalia che ha racchiuso anche il suo stato d’animo: “E dopo una serata di compleanno in quarantena, mi sono svegliata così“. Si è creata una grande divisione tra i followers della conduttrice.

Allo stesso tempo non sono mancati i ringraziamenti da parte di Barbara D’Urso nei confronti delle persone che le hanno fatto gli auguri. La presentatrice della trasmissione pomeridiana “Pomeriggio Cinque” ha anche pubblicato delle stories, con i fiori accompagnati da messaggi, dediche e biglietti di auguri che sono arrivati il giorno del suo compleanno nello studio del programma da lei condotto.

In particolare la D’Urso ha postato gli auguri ricevuti da due personaggi famosi: si tratta di Maria De Filippi e Filippo Nardi. Sono arrivati anche i commenti degli utenti, la maggior parte dei quali sono stati piuttosto offensivi usando un linguaggio sopra le righe.

Un esempio si ritrova in queste parole: “Smettila di ritoccarti le foto più che notte in quarantena, hai trascorso una notte da 50 sfumature di nero forse con il cavalletto vivente”. Questo il commento di un altro utente che ha fatto anche delle allusioni: “Qualche anno fa quando frequentavi Villa Arcore”.