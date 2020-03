Barbara D’Urso pubblica una foto da giovane: i followers notano un particolare

Barbara D’Urso è molto presente sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica quotidianamente delle fotografie che tengono aggiornati i telespettatori. La conduttrice in questi giorni ha fatto notare di restare a casa, come dovrebbero fare tutti gli italiani, per uscire quanto prima da questa emergenza legata al Covid-19.

La presentatrice non perde occasione per rendere noto al pubblico ciò che sta facendo in questi giorni e, nella giornata di mercoledì 18 marzo, ha pubblicato una foto che la ritrae da giovane. Si tratta di una fotografia degli anni Ottanta e la D’Urso ha spiegato che, in questo periodo, restando sempre a casa, trova anche il tempo per sfogliare gli album di fotografie.

Il post della D’Urso, che accompagna la foto su Instagram, recita: “Una delle cose che si possono fare restando a casa è sfogliare i vecchi album di foto e sicuramente qualche bel ricordo, esce sempre fuori”. Dunque la presentatrice di “Pomeriggio Cinque” ha voluto fare riferimento ai ricordi del passato, che la aiutano ad affrontare le giornate in maniera differente.

Sono arrivati numerosi commenti da parte degli utenti, dopo che la giornalista ha pubblicato questa foto. Al pubblico non è sfuggito un particolare e una parte dei followers della conduttrice di “Live-non è la D’Urso” ha notato la particolare somiglianza con una famosa presentatrice napoletana di Rai Uno.

Il riferimento è a Caterina Balivo, presentatrice di “Vieni da me”, e sono state queste le parole per denotare questa similarità: “Sembra lei”. Ci sono stati commenti di ammirazione nei confronti di Barbara D’Urso per questa foto da giovane, a sottolineare la sua bellezza che non è mai sbiadita: “Bellissima ieri e oggi, esempio di umiltà per tutte le donne”.