Barbara D’Urso pronta al suo nuovo show, ma Malgioglio dice no

Dallo scorso settembre, quando avvenno lo starting del nuovo palinsesto 2021/2022, la Mediaset aveva deciso di ridimensionare non poco i molteplici show di Barbara D’Urso, lasciando indenne solo ed unicamente Pomeriggio 5. Il motivo di questa decisione è stato il trend a ribasso degli ascolti di quasi tutti i programmi di Barbara. La donna si è ritrovata a gestire dunque un solo show in fascia pomeridiana.

Ma tutti conosco la D’Urso e il suo proverbiale stacanovismo; la sua caratteristica di essere una donna notoriamente instancabile avrebbe preso la meglio. Ad oggi sono tantissime le voci di una possibile conduzione da parte di Barbarella de “La Pupa e il Secchione 2022“. A questo giro però la Mediaset punta in grande; crede molto al progetto tanto da apportare qualche piccolo cambiamento.

La Pupa e il Secchione: il no di Malgioglio

Innanzitutto non sarà più svolto in esterna bensì in studio, per non parlare delle dirette. Insomma sembra che il reality sarà quasi simile allo show che in questo momento si sta svolgendo nella famosa villa di Cinecittà. Nella crew però Barbara avrebbe tanto voluto il suo amico, il paroliere Cristiano Malgioglio, purtroppo però pare che il cantante si ritrovi nella condizione di dover declinare l’invito.

TVBlog ha decisod i contattare direttamente Cristiano per chiedere spiegazioni di questo rifiuto, ed ecco infatti cosa ha dichiarato il cantante in merito alla proposta fatta dalla D’Urso e dalla Mediaset: “Ho dovuto purtroppo declinare l’invito – dichiara – ho dei progetti futuri incompatibili con la partecipazione a questo programma”. Ciò detto però, non nega che avrebbe tanto voluto partecipare allo show, reputandolo:”molto bello e divertente“.

Ma niente paura, se è vero che non ci sara Cristiano a dare manforte alla D’Urso, è pur vero che la donna sarà, molto probabilmente, affiancata da Flavia Vento, Laura Freddi (fresca dall’esperienza di opinionista momentanea del GF Vip, al posto di Sonia Bruganelli), Simona Izzo e Antonella Elia, e non è escluso che possa prendere parte allo show qualche personaggio famoso che in questo momento sta affrontando la sua avventura nel Grande Fratello Vip.