Barbara d’Urso per la prima volta parla dei programmi chiusi e del nuovo fidanzato

Barbara d’Urso è stata spodestata. Dopo anni e anni dove è stata un volto importante per Canale 5, i suoi show sono stati chiusi e lei sostituita. Ha dominato la domenica pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, ma adesso ha lasciato il posto alla coppia Anna Tatangelo-Silvia Toffanin. Anche a “Live- non è la d’Urso” è toccata la stessa sorte, ovvero quella di cancellazione dai palinsesti, mentre “Pomeriggio Cinque” è stato ridotto.

Non un periodo d’oro per la conduttrice campana dove, dopo diverse voci insistenti circa il suo ridimensionamento, queste hanno trovato conferma dopo l’ufficialità dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022. Queste sono le voci che circolano ma, la d’Urso ha rilasciato un’intervista per Il Corriere della Sera, dove per la prima volta ha parlato del suo futuro professionale, dell’interruzione delle sue trasmissioni e della sua vita sentimentale, mescolando di fatto le carte in tavola.

È partita dalla sua infanzia Barbara, un’infanzia dura, un destino crudele che le ha portato via la mamma quando aveva soli 11 anni. E poi la severità del padre, il secondo matrimonio dello stesso e una vita che pian piano scorreva. Si è poi passati al capitolo Mediaset. La d’Urso ha finalmente rotto il silenzio e spiegato come stanno le cose. Ha parlato anche di Pier Silvio Berlusconi col quale, stando alle voci circolate, ci sarebbe un po’ di maretta.

Barbara ha smentito tutto. Non è stata affatto ridimensionata, ma semplicemente c’è stato un cambio di rotta. Ben preso tornerà al timone di una nuova trasmissione ancora in fase embrionale. “Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente. Per cui è in maturazione una prima serata d’intrattenimento e, dal 6 settembre, riparte Pomeriggio 5“, queste le parole della conduttrice.

Dunque, come la stessa Barbara ha ammesso, è in maturazione per lei una prima serata fatta di intrattenimento. La chiusura dei suoi programmi, pare sia dovuta a due fattori: ascolti bassi e troppo trash. Riguardo all’ultimo punto, la d’Urso ha commentato ritenendo che ha diversi detrattori per cui qualsiasi cosa faccia non andrà mai bene.

Ci ha tenuto poi a sottolineare che l’ex premier, i ministri, i politici più importanti si sono prestati a un’intervista faccia a faccia con lei. C’era poi la componente “leggera” e quella è stata fatta cercando di “portare grandi risultati con un budget molto contenuto, rispettando le esigenze dell’azienda”. Ha poi ammesso che la voce per la quale “Live- non è la d’Urso” ha chiuso per ascolti troppo bassi, è falsa.

Mediaset e Pier Silvio Berlusconi le hanno rinnovato la loro fiducia, ritenendola un pilastro fondamentale e imprescindibile per l’azienda. Questo, come la stessa Barbara ha dichiarato, l’ha molto gratificata. Si è poi passati ad affrontare un altro tasto dolente: nuovo fidanzato. La conduttrice non ha negato di avere un compagno di vita.

Lei che per tanti anni è apparsa single, negli ultimi mesi è stata spesso paparazzata in compagnia di Francesco Zangrillo, broker 48enne attivo nel campo delle assicurazioni, con un matrimonio alle spalle e tre figli. Anche in questo caso, per la prima volta la conduttrice campana si è sbottonata e ha parlato di Zangrillo, etichettandolo come un corteggiatore in prova: “C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa“.