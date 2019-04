Barbara D’Urso parla di Simona Ventura e rivela: "L’ho battuta quando conduceva Sanremo”

Barbara D’Urso è pronta come non mai a condurre la terza puntata del “Grande Fratello“ che andrà in onda martedì 23 aprile, la stessa sera in cui andrà in onda anche la prima puntata della nuova edizione di “The Voice of Italy“, il talent targato Rai2 che vede anche il ritorno di Simona Ventura.

Sembra però che il confronto non preoccupi minimamente la D’Urso che, a tal proposito, ha voluto rilasciare una lunga intervista ad “Agi“, dopo che per lughe settimane aveva dovuto vedersela con “Il commissario Montalbano“. La conduttrice si è detta felicissima di andare in onda al martedì ma di non temere per nulla lo scontro con la collega Ventura, anche perchè è più che convinta che entrambe faranno benissimo il loro lavoro.

Nonostante tutto però, Barbara, ha voluto parlare di un aneddoto successo nel lontano 2004, quando si ritrovò nuovamente come competitor Simona Ventura e, senza tanti peli sulla lingua, ha dichiarato: “Sono contenta di andare in onda martedì, ma non per lo scontro con la Ventura, ognuno fa il proprio lavoro. Anche se mi ricordo che nel 2004 il mio Grande Fratello battè la terza serata del Festival di Sanremo condotto da lei. Questa volta magari vincerà ‘The Voice’ e saremo uno pari”.

Barbara, sempre nella sua intervista, ci ha tenuto a sottolineare di non essere in guerra con nessuna delle sue colleghe e di non avere, purtroppo, il tempo necessario per coltivare le amicizie con alcune di loro. Le uniche con le quali sembra avere un rapporto sono Maria De Filippi e Silvia Toffanin, delle quali, la conduttrice spiega di avere moltissima stima.

“Con Maria De Filippi ci sentiamo per telefono, ci scriviamo, come con Silvia Toffanin”, ha infatti rivelato la D’Urso, che ha altresì risposto al tweet molto criticato di Matteo Salvini, interessato al GF mentre la cattedrale di Notre Dame bruciava. “Non può che farmi piacere, visto che il GF lo conduco io. E poi i miei programmi sono bipartisan, da me è venuto un po’ tutto l’arco costituzionale”, ha conlcuso la conduttrice.