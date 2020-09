Barbara D’Urso parla di politica e del "Grande Fratello Vip": "Alcune mie scoperte sono nella casa"

La conduttrice Barbara D’Urso ha rilasciato una nuova intervista nell’ultimo numero di “Vanity Fair“, il periodico di costume, cultura, moda e politica diretto da Simone Marchetti. Qui si lascia andare su alcuni argomenti, ove si sbottona sui propri pensieri politici.

Ovviamente non può mancare di parlare delle trasmissioni televisive, e uno degli argomenti cardini di questa intervista è il “Grande Fratello Vip“. Approfittando di questa occasione, Barbara D’Urso pare lanciare una frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini, conduttore della quinta edizione del reality show insieme ad Antonella Elia e Pupo.

Le idee politiche di Barbara D’Urso

Nonostante lavori per Mediaset, azienda creata da Silvio Berlusconi e leader di “Forza Italia” che è un partito politico italiano di centro-destra, la D’Urso dichiara di aver votato spesso per la sinistra e aggiungendo: “Il padre di miei figli era di Rifondazione Comunista“. Sebbene questo particolare, la famiglia del Cavaliere non ha mai influenzato le sue idee politiche: “Ho sempre votato per il PCI e questo Berlusconi lo sa benissimo. Adoravo Berlinguer”.

In seguito inizia a parlare del suo lavoro, ove mostra tutta la sua passione per quello che riesce a svolgere su Canale 5. La conduttrice rivela infatti di lavorare 6 giorni su 7 da ormai 12 anni, aggiungendo di riposare solamente durante le vacanze estive.

Barbara D’Urso parla del “GF Vip”

Il rapporto tra la “Barbarella” e Alfonso Signorini non è mai stato dei più sereni, nonostante abbiano provato a trovare un punto d’incontro. In questa intervista sembra proprio lanciare una frecciatina nei confronti del direttore di “Chi” rivelando, come riporta il sito “Biccy“, di aver creato alcuni personaggi che sono attualmente nella Casa: “Denis Dosio è un ragazzino che ho scovato su Instagram e l’ho fatto diventare famoso, è una mia creatura e ovviamente il Grande Fratello Vip se l’è preso”.

Come ben sappiamo, il giornalista ha dichiarato che non avrebbe mai preso Angela di Mondello, conosciuta come la signora “non ce n’è coviddi”, negli studi di Cinecittà. La D’Urso ha comunque voluto dire la sua sulla donna del momento: “Io do’ spazio dall’alto al basso, dai leader politici ad Angela di Mondello. Comunque Signorini è un grande: anche il Grande Fratello spazia dai ‘vaffa’ di Patrizia De Blanck a Fulvio Abbate”.