Barbara D’Urso parla di "Live – Non è la D’Urso" e del "Grande Fratello Nip"

Nonostante le critiche piovute sui social network, Barbara D’Urso ha ottenuto degli ottimi ascolti con “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso“. Soprattutto quest’ultimo programma è stato fonte di informazione per i cittadini sull’emergenza del Coronavirus.

Intervistata dal portale “DiLei“, Barbara D’Urso ha voluto svelare alcuni segreti dietro al successo ottenuto durante questa stagione televisiva. Il futuro del “Grande Fratello Nip” invece essere ancora molto incerto, poiché la Barbarella dichiara che dovrebbe andare in onda verso la primavera del 2021.

Le parole di Barbara D’Urso

Rivela che sia lei che il suo staff sono molti felici per il successo ottenuto con “Non è la D’Urso”, soprattutto in un momento di crisi come questo la soddisfazione diventa doppia, poiché le altre aziende stanno soffrendo molto. Nonostante si tratti di un periodo in cui è difficile a vendere la pubblicità, nel suo programma erano presenti ben nove spazi pubblicitari.

Secondo Barbara D’Urso, tale successo risiede nel fatto che non si tratta di un format straniero acquistato, come il suo “Grande Fratello” o gli altri reality show trasmessi su Canale 5: “L’abbiamo pensato e scritto, in ogni suo elemento, a partire dalle sue fondamenta. Io poi nella conduzione mi sono adattata al gusto del pubblico e – grazie a ciò – ho conquistato la mia porzione fedele di italiani, che per fortuna sono tanti”.

Sul “Grande Fratello Nip” invece rivela: “Mi manca moltissimo e se si farà, sarà sicuramente molto più avanti. In primavera inoltrata, che è la solita collocazione del ‘GF Nip’. Ma non si sa ancora molto dei palinsesti del 2021. In questa situazione si naviga a vista perché nessuno può realmente sapere cosa succederà in autunno“. Ricorda che al momento non si sa nemmeno se il pubblico potrà ritornare negli studi per il mese di settembre.

Infine conclude parlando di Federica Panicucci, conduttrice di “Mattino Cinque”, ove smentisce le voci degli ultimi anni in cui si parla di una lite con lei. Infatti la D’Urso dichiara di avere un bel rapporto con l’ex moglie di DJ Fargetta, anche se non si frequentano mai al di fuori degli studi Mediaset.