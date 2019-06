Barbara D’Urso nostalgica sui social: il ricordo inedito della sua infanzia

Barbara d’Urso, la popolare conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, è tornata a far parlare di sé per un post alquanto nostalgico pubblicato sui suoi profili social nelle ultime ore, in cui ha rivelato dei ricordi riguardanti la sua infanzia, condividendo così con i suoi tanti fan particolari inediti della sua vita. Spente le luci dei suoi tanti programmi per la pausa estiva, Lady Cologno si sta godendo le meritate vacanze, anche se nelle ultime ore sembra essere stata assalita dai ricordi e dalla nostalgia.

La scorsa stagione televisiva la D’Urso ha condotto ben quattro programmi in contemporanea, tra cui la prima edizione del talk show “Live – Non è la D’Urso“, che ha riscosso un enorme successo, anche grazie all’inchiesta giornalistica che è stata fatta sul finto matrimonio di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone, con il coinvolgimento a vario titolo e misura delle due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Barbara D’Urso nostalgica sui social

In vacanza, si sa, si ha più tempo per pensare e lasciarsi andare ai ricordi del passato; stessa cosa è successa a Barbara, che ha condiviso con i suoi fan alcuni ricordi relativi alla sua infanzia. Forse non tutti sanno che Lady Cologno ha una passione per la danza, passione che ha coltivato fin da piccola.

Ed è proprio nelle ultime ore che la d’Urso ha scelto di mostrare ai suoi followers le scarpette di danza di quando era piccola, un ricordo a cui è legatissima e che ancora conserva, in tal senso le sue parole: “Buongiorno! Mi manca la danza, mi manca la danza classica. Questo è di quando ero piccolina“.

Le parole di Barbara d’Urso sono state accompagnate da una foto che la ritrae da piccola con il classico body di danza. La passione per la danza è continuata nel tempo, tanto che Barbara ancora oggi prima di recarsi alle prove per la diretta della trasmissione, si concede qualche ora di danza classica.

La conduttrice ha inoltre rivelato di aver quasi incorniciato le scarpe che indossava per danzare prima della diretta, mettendole in una sorta di teca, inviolabile. Tra i vari ricordi, Barbara ha voluto fugare ogni dubbio circa il suo rapporto con Mara Venier, dichiarando che la loro rivalità è stata erroneamente ingigantita.