Barbara D’Urso non è più single: nuovo amore per la presentatrice

Una notizia che senza dubbio farà contenti i tantissimi fan della presentatrice più famosa della Mediaset; parliamo infatti di Barbara D’Urso e del suo nuovo amore. In un momento in cui i fan di “lady Mediaset” non nutrivano più speranze di apprendere che la D’Urso potesse mai innamorarsi di nuovo, ecco che invece spunta la sorpresa.

Pare infatti che il settimanale “Novella 2000” capitanato da Roberti Alessi, abbia scovato una notizia circa una nuova fiamma nella vita di Barbara e pare che il personaggio in questione sia una persona molto nota nel mondo del gossip, precedentemente avvistato mentre faceva la corta ad Elisabetta Gregoraci.

Il nuovo amore di Barbara D’Urso

Ovviamente niente ancora è stato confermato, ma nemmeno smentito! Pare che l’uomo in questione sia Francesco Zangrillo, un uomo divorziato da tanti anni, con tre figli e molto abile a tenere segreta la sua vita privata. Le notizie su Zangrillo (non di certo imparentato con l’omonimo medico del San Raffaele di Milano) sono molto poche, vista anche la capacità dell’uomo di essere molto riservato.

Con un profilo Instagram privato, il suo account Facebook con restrizione, ha dato filo da torcere a tutti gli addetti ai lavori nei mondo del gossip. Pare però che il settimanale succitato, sia riuscito ad estrapolare un commento che di recente Zangrillo aveva postato su Instagram, grazie a un’amicizia in comune che ha effettuato uno screenshot per mandarlo poi al direttore di Novella 2000.

Ecco cosa si legge dal post di Zangrillo: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza“. Sembra che il suo amore profondo sia tutto indirizzato per la D’Urso.

Per adesso anche Barbara pare essere molto brava ad evitare i paparazzi, perennemente appostati sotto casa sua a Milano, alla ricerca di una foto che possa confermare la sua frequentazione con Zangrillo. Non resta dunque che attendere qualche passo falso dei due o meglio ancora una dichiarazione ufficiale.