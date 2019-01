Barbara d’Urso non accetta ulteriori menzogne: "I siti costruiscono rivalità, ho buoni rapporti con tutti colleghi"

L’onnipresente Barbara d’Urso nel 2019 sarà carica di impegni: oltre a ‘Pomeriggio 5′, ‘Grande Fratello’, ‘Domenica Live’ l’attende un nuovo talk in prima serata. In un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha svelato che le vacanze natalizie a Cuba fanno parte di un progetto lavorativo, che non riguarda né la TV né la fiction, che vedremo prima dell’estate. Per ciò che concerne la prima serata ha afffermato: “Partirà a metà Febbraio e sarà un’evoluzione della trasmissione domenicale del pomeriggio, che comunque dal 13 gennaio tornerà in onda ma seguirà gli stessi orari di Pomeriggio 5, cioè dalle 17:20, per metterci a lavorare anche su altri fronti”.

La d’Urso ha spiegato che Mediaset avrebbe voluto mantenere le cinque ore di diretta della domenica pomeriggio, ma che ha dovuto rinunciarvi per gli impegni sopraggiunti. Il nuovo talk di cui parla Barbara non andrà in onda la domenica sera ma il mercoledì ed avrà contenuti simili a quelli di Domenica Live ma inseriti dentro meccanismi completamente inconsueti: è previsto, inoltre, un forte coinvolgimento del pubblico.

Il ritorno della Dottoressa Giò

In merito al ritorno della Dottoressa Giò ha sentenziato di averci fortemente creduto e che la scorsa estate ha rinunciato volentieri alle vacanze per stare sul set. La fiction torna domenica 13 gennaio in prima serata su Canale 5 e, oltre alla protagonista, nel cast è presente Christopher Lambert, che sul set si è innamorato dell’attrice Camilla Ferranti che presto sposerà, Marco Bonini, Alessia Giuliani, Paola Tiziana Cruciani e Rocco Tanica.

L’attore francese ha fatto finire Barbara al pronto soccorso a causa di un incidente durante la scena di una colluttazione, le ha dato un colpo troppo forte al torace. La conduttrice, inoltre, ha recitato a fianco della sorella Eleonora d’Urso: “Fa una partecipazione, è una attrice bravissima, ha lavorato in tante fiction e teatro”.

Il rapporto di Barbara D’Urso con i colleghi

Carmelita ha parlato anche dei rapporti con i suoi colleghi di Mediaset ed, in merito al flop di ascolti dell’ultimo GFVIP, ha sostenuto che è sempre difficile prevedere come si comporteranno i concorrenti, e che non sempre si creano dinamiche forti: “Ma Ilary Blasi è stata impeccabile” .

In merito ai presunti attriti con i presentatori di punta della sub-holding di Fininvest S.p.A la conduttrice ha smentito categoricamente: “Io e Maria De Filippi ci sentiamo spesso e ridiamo un sacco. Anche con Maurizio Costanzo, al telefono mi chiama: Dottoressa Giò. I siti costruiscono rivalità, ma io ho ottimi rapporti con tanti bravissimi colleghi, da Silvia Toffanin a Paolo Bonolis”.