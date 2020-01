Barbara D’Urso nella sua ultima intervista: "Voglio fare TV fino a 90 anni"

Nonostante i numerosi detrattori, Barbara D’Urso continua a registrare degli ottimi ascolti su Canale 5. Al momento “Live – Non è la D’Urso” sembra quasi imbattibile, facendo vincere spesso la prima serata a Mediaset. Anche “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” sono ormai insostituibili nel palinsesto della rete.

Molto probabilmente, anche se non ci sono ancora delle conferme ufficiali, Barbara D’Urso condurrà una nuova edizione del “Grande Fratello Nip” a pochi mesi dalla fine di questa edizione dedicata ai personaggi famosi condotta da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara.

I progetti di Barbara D’Urso

Intervistato da Alessio Poeta per il settimanale “Chi”, Barbara D’Urso ha voluto parlare delle sue colleghe. Spesso, in questi anni, si è parlato di un rapporto teso tra lei e altri personaggi di punta di Canale 5. Oltre ad una presunta rivalità con Federica Panicucci, nell’ultimo periodo si è incrinata anche l’amicizia con Massimo Giletti, mentre è arrivata la pace con Alfonso Signorini.

Alessio Poeta chiede alla D’Urso se sente l’invidia delle sue colleghe in Mediaset. La risposta non lascia nessun tipo di dubbio: “Se mi sento più invidiata o stimata dalle colleghe? Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”.

I progetti della D’Urso sembrano ancora molteplici. Infatti, nel finale di intervista, Alessio Poeta chiede alla conduttrice come si immagina il suo futuro. La “Barbarella” dichiara che, oltre a voler seguire la sua passione per il ballo, vuole fare ancora televisione: “Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”.