Barbara D’Urso, la visita all’amico Lamberto Sposini e il tenero messaggio: "Vi ama tutti"

L’amicizia che lega Barbara D’Urso a Lamberto Sposini dura ormai da anni e continua tutt’oggi. L’instancabile conduttrice Mediaset ha voluto condividere con i suoi followers l’incontro tra lei e Sposini, postando un messaggio che Lamberto ha voluto mandare a tutte le persone che ancora lo seguono con tanto affetto e stima.

Un legame che ha resistito alla distanza e al destino crudele che ha voluto far allontanare il noto giornalista e conduttore dalla televisione, a seguito di un ictus e una emorragia cerebrale che il 29 aprile del 2011 lo colpirono in diretta e lo costrinsero ad un ricovero d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma. Fu poi trasferito in una clinica riabilitativa e al momento si trova a Milano dove convive con la sua ex moglie.

L’amicizia profonda tra Barbara D’Urso e Lamberto Sposini

La D’Urso gli è stata sempre molto vicina e nel febbraio del 2020, poco prima che l’Italia intera entrasse in lockdown, festeggiò il compleanno di Sposini insieme alla sua famiglia. Mentre nell’aprile dell’anno precedente, fu proprio Lamberto ad andarla a trovare nei camerini di Pomeriggio Cinque e in quell’occasione la D’Urso pubblicò un video dell’incontro: “Noi ci amiamo, questa è la verità”.

Anche Lamberto nel 2018 aveva postato un bacio con la sua cara amica e, in maniera scherzosa, lo aveva descritto un “Carmelita smack“, così come la stessa D’Urso era solita chiamare i suoi famosi baci a stampo.

In queste ore, la D’Urso ha postato una nuova e tener foto insieme a Sposini con accanto una didascalia che testimonia quanto il conduttore abbia ancora nel cuore il suo affezionato pubblico: “Vi saluta e vi ama tutti”, con queste poche e semplici parole Barbara riesce a far arrivare tutto l’affetto di Sposini per i suoi tanti fan. Insomma, una vera e profonda amicizia che dura da anni e che nemmeno il destino crudele è riuscito a scalfire.