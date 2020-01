Barbara D’Urso, la foto in lingerie manda in visibilio il web

Siamo abituati a vederla sempre in forma smagliante e bellissima, Barbara D’Urso è ormai una delle regine della televisione italiana. Con i suoi programmi, “Pomeriggio Cinque“, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, tiene incollati davanti allo schermo milioni e milioni di italiani, è ormai volto di punta in casa Mediaset.

Eppure Barbara non solo in tv appare impeccabile, ma anche al mattino, appena sveglia. La conduttrice difatti ha postato sul proprio profilo Instagram una foto altamente sensuale, che la ritrae in lingerie. Inutile dire che lo scatto ha mandato in visibilio il web e i milioni di followers che la seguono hanno apprezzato, soprattutto gli uomini.

La foto postata, ritrae la conduttrice in una mise bianca composta da lingerie in pizzo, decolletè in bella vista, mano che tocca i capelli, piega e make up perfetti. Una vera e propria bomba sexy, accompagnata dalla didascalia: “Oggi mi sono svegliata così…“. Lo scatto bollente ha totalizzato più di 4mila like e i commenti non si sono di certo fatti attendere.

In molti hanno approvato. Un utente le ha scritto: “Stupenda come sempre” e ancora: “Bellissima“, “Sei il top“, “Che donna…“. Altri commenti sono stati più coloriti: “Bella ma***a“, oppure: “Ti voglio“. Non sono però nemmeno mancati i commenti negativi e c’è da dire che non è la prima volta che la D’Urso è vittima dei leoni da tastiera.

Tra i commenti di coloro che non hanno approvato, c’è stato chi ha notato il fatto che appena sveglia fosse già preparata: “Ti svegli già truccata…” e ancora: “Ti sei svegliata già truccata e pettinata, ah però a me non capita mai“. C’è stato anche chi, alludendo al decolletè mostrato, le ha scritto: “Ma copri ste macerie“. Insomma come sempre la D’Urso ha spaccato il web in due e c’è stato chi ha apprezzato e chi no lo scatto postato.