Barbara D’Urso, la foto che lascia senza fiato: occhio alle gambe!

Barbara D’Urso si mostra in tutto il suo splendore, un fisico mozzafiato che non ha nulla da invidiare a donne molto più giovani di lei. L’instancabile conduttrice Mediaset ha sempre tenuto molto al suo fisico e si mantiene in forma con esercizi quotidiani e con una dieta variegata e bilanciata.

I risultati si vedono eccome, un fisico tonico che fa invidia a donne con la metà dei suoi anni. Ultimamente, alcuni followers sempre attenti, hanno notato un cambiamento nel viso della D’Urso e in molti hanno pensato che possa essere ricorsa a qualche punturina per cercare di fermare l’inesorabile e impietoso scorrere del tempo, particolare comunque, mai confermato.

La regina di Cologno, felice per la scorsa stagione televisiva che le ha regalato grandi soddisfazioni in fatto di ascolti, si sta rilassando e godendo un meritato riposo. Su Instagram tiene compagnia ai suoi followers postando foto che mettono in risalto il suo fisico che raccoglie sempre il consenso del suo pubblico affezionato e le fa collezionare complimenti su complimenti.

Nell’ultimo scatto postato, si vede la Carmelita nazionale beatamente distesa in barca, sotto al sole della Laguna durante una mini vacanza nei dintorni di Venezia. Una foto sexy, in pieno stile D’Urso, che mette in evidenza un particolare del suo corpo: le gambe! E così, un’ulteriore conferma del suo splendore, gambe perfette e invidiabili!

Sicuramente qualcosa le avrà donato anche Madre Natura, ma anche la D’Urso si impegna molto per conservarsi così in forma con allenamenti quotidiani e tanto sport: ultimamente ha iniziato anche a praticare la boxe. Insomma, Barbara si sta ricaricando per affrontare grinta e determinazione la nuova stagione Mediaset che la vedrà di nuovo impegnata nei suoi tanti programmi. Dal prossimo settembre, infatti, sarà di nuovo al timone di Live – Non è la D’Urso, Domenica Live e Pomeriggio 5. Nella prossima primavera, invece, capitanerà il Grande Fratello Nip.