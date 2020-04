Barbara D’Urso irriconoscibile, i commenti dei followers: "Sei tutta stirata"

Anche in periodo di quarantena da Covid-19 Carmelita, alias Barbara D’Urso, non si perde d’animo e continua il suo lavoro; infatti la donna è tra le poche presentatrici ad avere ancora un programma in attivo, nonostante il forte stato d’emergenza. Consapevole della gravità della situazione però, a più riprese la D’Urso diffonde il messaggio di restare a casa e di lavarsi bene le mani, per evitare quindi contagi gratuiti.

Allo stesso tempo la donna cerca anche di trasmettere simpatia e distrazione, pubblicando molte foto e storie su Instagram simpatiche e divertenti. Come tutti sanno, infatti, la D’Urso ama tanto cucinare, e ogni volta che può si cimenta ai fornelli, approfitta di ogni occasione nel pubblicare video dove è intenta a preparare i suoi piatti preferiti.

Ottima cuoca e ottima forchetta dunque la D’Urso, che nonostante l’emergenza riesce sempre ad avere un grande successo anche sui social, contando oltre il milione di followers. Tra i tanti fan della donna c’è ovviamente anche chi invece critica i suoi modi di fare, i famosi haters, che riescono sempre a trovare quel dettaglio che sfugge, quella critica, spesse volte gratuita.

Anche questa volta infatti non sono mancate le critiche culinarie e dei dubbi; è noto infatti che la donna da anni che vive da sola, ma a più riprese durante le sue dirette a casa, sembra che vi sia qualcuno. In molti si sono accorti di questo particolare anche grazie alle porzioni di pasta molto abbondanti che la donna prepara, che di certo non si addicono ad una singola porzione.

Inoltre a molti non è sfuggito l’ennesimo dettaglio, ovvero una foto pubblicata dalla donna, dove è possibile vedere Barbara in primo piano, illuminata dalla luce solare; come didascalia si legge: “Già nel mio camerino e questo è il sole che filtra dalla mia finestra“. Anche a questo giro non sono mancate le critiche, molti hanno affermato che la pelle della D’Urso sembra fin troppo levigata, un effetto che di certo non è donato dalla luce solare e molti affermano che vi sia la mano del chirurgo e qualche punturina di lifting di troppo. Molti sono i commenti in merito: “Mostrati come sei!”, “Ma sei tu?“, oppure: “Quante punturine hai fatto? Sei tutta stirata“, ed ancora: “Quanti ritocchini ti sei fatta? Mica siamo sceme“.