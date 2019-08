Barbara D’Urso intenerisce i fan con la dolce dedica per i suoi figli

Barbara D’Urso, popolare conduttrice televisiva in quota Mediaset, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore, oltre che per il suo fisico mozzafiato, immortalato da alcune foto “rubate” dei paparazzi che hanno sorpreso la showgirl durante alcuni momenti di relax sul suo yacht, anche per un recente scatto pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

L’ultima stagione televisiva è stata davvero molto impegnativa per Lady Cologno, che oltre a “Pomeriggio Cinque” e a “Domenica Live” ha condotto anche il talk show serale “Live Non è la D’Urso“, che ha riscontrato un grande successo anche grazie all’ampia pagina dedicata al caso delle finte nozze di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone.

La foto di Barbara con i figli

Barbara si sta godendo dei momenti di relax insieme alla sua famiglia, dove non mancano le due persone più importanti della sua vita, cioè i suoi figli, avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi. Ed è proprio a loro che la D’Urso ha voluto dedicare uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, infiammando i fan.

Nell’immagine postata si vedono tre mani unirsi, quindi nella didascalia si legge: “Tre mani che si stringono. Le mie e le loro. Per sempre. La vita“. Parole brevi, precise, concise ed incise che sintetizzano l’amore di una mamma per i suoi figli, che altro non solo che l’esistenza stessa, la ragion dell’esistenza di una persona nel momento in cui diventa genitore.

Barbara conosce bene l’importanza che hanno i messaggi che vengono mandati ai fan dai personaggi famosi, e i suoi sono sempre molto pieni d’amore, a cominciare da quello che suole sempre dire ai suoi telespettatori alla fine dei suoi programmi, cioè: “Il mio cuore è dei miei figli e vostro“.

Barbara ha recentemente rigettato le insinuazioni che la riguardano rilanciate da alcuni siti senza scrupoli, che hanno messo in dubbio il fatto che le immagini pubblicate dalla showgirl siano del tutto autentiche, piuttosto rivisitate con Photoshop. Accuse infondate, che lasciano solo tanta amarezza nella conduttrice.