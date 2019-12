Barbara D’Urso incoronata "Personaggio più influente del decennio"

Il sondaggio lanciato dal quotidiano “Il corriere della Sera” allo scopo di individuare i personaggi più influenti del decennio 2010-2019 ha rilevato al primo posto della classifica la nota presentatrice televisiva Barbara D’Urso.

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è stata votata dal 47,8% dei partecipanti al sondaggio, superando nomi importanti quali quelli Michelle Hunziker, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan e Milly Carlucci.

Il dato conferma dunque l’enorme seguito ed influenza che ha Barbara D’Urso ed i suoi programmi di punta: “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”. Al secondo posto della classifica si trova la giornalista Lilly Gruber (con il 30.3% delle preferenze) seguita dalla conduttrice di “C’è posta per te” Maria De Filippi (con il 5.7% delle preferenze).

Barbara D’Urso è stata intervista dal quotidiano “Corriere.it” ed ha commentato il primo posto in classifica con le seguenti parole: “È assurdo, incredibile. […] Per me era impossibile, giuro impossibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato.”

La presentatrice di “Live – Non è la D’Urso” ha ringraziato i numerosi followers e sostenitori che l’hanno aiutata a vincere il sondaggio. Barbara è infatti molto attiva nei social network, strumenti della quale riconosce le enormi potenzialità, ed è stata una dei primi personaggi del mondo dello spettacolo ad utilizzare “Tik Tok”. Barbara ha infine speso parole piene di stima e rispetto per le “rivali”.

Ecco la classifica completa con le relative percentuali: Amadeus 0.3%; Alberto Angela 4.8%; Bianca Berlinguer 0.8%; Paolo Bonolis 0.1%; Victoria Cabello 0.5%; Milly Carlucci 0.1%; Alessandro Cattelan 2.0%; Antonella Clerici 0.4%; Carlo Conti 0.3%; Serena Dandini 0.6%; Maria De Filippi 5.7%; Barbara D’Urso 47.9%; Fabio Fazio 0.9%; Fiorello 0.6%; Fabrizio Frizzi 0.8%; Massimo Giletti 0.1%; Lilli Gruber 30.3%; Michelle Hunziker 0.4%; Vanessa Incontrada 0.3%; Luciana Littizzetto 0.3%; Enrico Mentana 0.5%; Gerry Scotti 1.2%; Nadia Toffa 0.6%; Mara Venier 0.0%; Zoro 0.6%.