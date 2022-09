Barbara D’Urso: "Giorgia Meloni una fuoriclasse". Selvaggia Lucarelli non ci sta: "Sei patetica"

Ascolta questo articolo

Continua la battaglia di Selvaggia Lucarelli contro gli altri personaggi televisivi. Nelle ultime ore è toccato a Barbara D’Urso, che durante la giornata del 5 settembre è ritornata sul piccolo schermo con la nuova edizione di “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5.

Intervenuta sul palco del Festival di Dogliani con un’intervista rilasciata dal vicedirettore de “La Stampa” Andrea Malaguti, Barbara D’Urso ha voluto parlare anche del delicato argomento dedicato alla politica. In poche parole la conduttrice ha rivelato di non star obbligatoriamente dalla parte di Giorgia Maloni, anche se la considera come una vera e propria fuoriclasse seppur su alcuni argomenti non hanno la stessa linea di pensiero, sottolineando però il suo desiderio di voler vedere una donna in Italia come presidente del Consiglio.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

Con un lungo post su Instagram, la giudice di “Ballando con le stelle” pubblica uno spezzone dell’intervista di Barbara D’Urso e fa capire di non condividere le dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice napoletana: “Guardavo la D’Urso sul palco a Dogliani, così dolcemente patetica nel suo tentare di dare un colpo al cerchio e uno alla botte quando le hanno chiesto cosa pensasse di Giorgia Meloni e mi chiedevo con quale faccia continuerà a dire che lotta per i diritti civili, quando è stata capace di dire che per lei va bene qualsiasi donna come presidente del consiglio, che sia Giorgia Meloni o chiunque altra”.

Il post della Lucarelli termina con un altro duro attacco: “Spero, davvero, che il mondo LGBTQIA+ comprenda in futuro quanto poco conveniente sia incoronare madrine e padrini vip o mitomani all’interno della stessa comunità che non si sono mai sporcati davvero le mani se non per far luccicare il proprio brand, per raccattare follower, per salire su palcoscenici troppo affollati. E spero che la politica non abbia paura di pronunciare la parola “nemico” esattamente come questa conduttrice (perché si nemico si tratta), perché somiglia sempre di più a Barbara D’Urso”.

Nelle ultime settimane la Lucarelli sta comunque andando contro a chiunque stia esprimento un parere positivo nei confronti della leader di Fratelli D’Italia. Ultimamente era capitato a Valeria Marini, ove Selvaggia l’aveva accusata di essere passata dal carro del gaypride a quello del vincitore.