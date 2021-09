Barbara d’Urso festeggia il primo anno d’amore con Zangrillo: il gossip

Barbara d’Urso è tornata. In tv abbiamo assistito a un suo ridimensionamento, con la perdita di Domenica Live, Live – non è la d’Urso e il taglio di Pomeriggio Cinque. Una scelta quella di Mediaset, che la conduttrice campana ha accettato di buon grado. Difatti, come la stessa Barbara ha ammesso, è stata d’accordo su tutta la linea con Piersilvio Berlusconi quando ha parlato con lui.

Pomeriggio Cinque ha depositato in soffitta tutto il trash che lo ha contraddistinto in questi anni, per lasciare spazio alla cronaca, l’attualità e la politica. Se dal punto di vista professionale questo è un periodo di rodaggio per la d’Urso, diversa è la sua situazione sentimentale. Barbarella, dopo anni nei quali è sempre apparsa single, da poco si è fidanzata con il broker Francesco Zangrillo.

La notizia è stata confermata dalla stessa conduttrice, la quale in una recente intervista aveva ammesso di aver concesso a Zangrillo il permesso di corteggiarla. I due sono stati paparazzati insieme più volte, complici e affiatati. Tutti pensano che si tratti di una storia che va avanti da qualche mese, in realtà così non è. Barbara e Francesco stanno insieme da 1 anno.

A rivelarlo è VistoTv. La coppia ha festeggiato il loro primo anno d’amore. Zangrillo è alto, biondo, affascinante, ha un matrimonio alle spalle e 3 figli. Ha conquistato il cuore della d’Urso, dopo che è rimasto chiuso per ben 14 anni. Le cose tra i due procedono a gonfie e vele, tanto che la conduttrice appare felice e serena accanto al compagno.

Nelle scorse settimane si è concessa una vacanza in Sicilia, a Taormina, proprio con Francesco. Tra i due è stata un’estate in love. Insomma, la d’Urso non la si vedeva così da tempo. Adesso che è tornata anche sul piccolo schermo, appare decisamente più felice. Per lei sembra essere pronta una nuova trasmissione in prima serata, ma il tutto resta ancora top secret.