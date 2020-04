Barbara D’Urso e le sue serate da single in quarantena: le critiche degli haters

Che sia da sempre una donna molto indaffarata, impegnata, ma soprattutto instancabile, si sapeva da molto tempo. Si parla ovviamente di Barbara D’Urso, la regina del gossip; non è da tutti infatti condurre più e più programmi in contemporanea e alla fine avere anche il tempo per se stessi e per gli amici.

Non è nemmeno una novità infatti che la donna ami molto passare il proprio tempo libero in compagnia di amici, soprattutto a tavola; la D’Urso infatti è molto rinomata per essere una buona forchetta, amante della buona tavola e della buona compagnia. Purtroppo però, a causa dello stato di quarantena che vige in questo momento, le cose che Barbara più ama fare le sono momentaneamente negate.

Ma di certo la donna non si arrende alla noia, alla malinconia e alla monotonia, mettendosi sempre alla prova in nuove sfide, soprattutto in cucina. Ed è così che Barbara, da quando è iniziata la quarantena, pubblica molto spesso dei video sui suoi social network dove la si osserva cimentarsi in tantissimi piatti, dai primi ai secondi e tanto altro ancora.

Di recente infatti si legge una post cinguettato su Twitter: “Stasera coscette di pollo con patate al forno guardate fino alla fine per il risultato” ed in poco tempo infatti la D’Urso ha avuto un boom di visualizzazioni del suo piatto. Ovviamente dietro ogni complimento si celano sempre i famosi haters, che hanno commentato in maniera aspra e decisa la donna.

Si legge infatti un commento che dice: “Stai facendo vedere cosa mangi, saporito, gustoso, a chi magari non ha nulla? In questo momento di povertà, in cui tante famiglie non hanno mangiare x i figli.. brava psicologa.. si vede che non hai problemi di soldi x cui non pensi agli altri“, un altro commento recita: “Due cosce a testa… per lei e il toy boy“. C’è da dire però che la D’Urso in tutti questi anni una cosa l’ha imparata bene, ignorare le critiche e continuare per la propria strada.