Barbara D’Urso e la nuova confessione shock di Lorenzo Crespi: "Ha finto di aiutarmi solo per gli ascolti"

Una grandissima delusione. L’attore siciliano Lorenzo Crespi, noto al pubblico per aver recitato in popolari fiction quali “Carabinieri” e “Gente di mare”, ha espresso con forza il suo giudizio fortemente negativo sulla conduttrice Barbara D’Urso. Il 48enne messinese, attraverso un lungo sfogo pubblicato sul suo profilo social, ha raccontato di come la celebre conduttrice Mediaset avrebbe emulato interesse per la sua delicata situazione economica e per i suoi problemi di salute.

Sebbene Barbara D’Urso sia stata una tra le poche conduttrici televisive a supportarlo e appoggiarlo, Lorenzo Crespi ha deciso di vuotare il sacco e ragguagliare i propri fan, esprimendosi in termini negativi sullo spazio televisivo che gli è stato dedicato all’interno delle trasmissioni della D’Urso. Inizia così il lungo sfogo che Lorenzo Crespi ha postato sul suo profilo social ufficiale: “Tutti bravi a fare gli eroi, ti aiutano col pensiero, una telefonata al mese, 5 minuti di visita ogni tanto, non è così che si aiuta un fratello se considerato tale”.

Le sue dichiarazioni si sono focalizzate sul finto coinvolgimento dimostrato da Barbara D’Urso. A suo dire, la regina di Canale 5 avrebbe simulato un falso interesse con lo scopo di incrementare gli ascolti televisivi di ‘Domenica Live’. Il 48enne siciliano avrebbe insinuato, in maniera neanche troppo celata, che la nota presentatrice abbia escogitato un modo di potenziare gli ascolti tv, servendosi della sua precaria e difficile situazione economica.

La delusione di Lorenzo Crespi ha preso ancor più piede poiché diversi personaggi del mondo dello spettacolo lo avrebbero ampiamente abbandonato. Tra indignazione e rabbia, l’attore ha rivelato che svariati ex colleghi, anziché lavorare in sinergia propositiva per aiutarlo in maniera sincera e concreta, lo avrebbero abbandonato, sparendo nel giro di pochi mesi.

A questo ultimo sfogo dell’attore, dettato dall’impulsività e dalla rabbia, è seguita l’immediata chiusura dei suoi profili, sia gli account personali che le pagine social. L’amaro sconforto di Lorenzo Crespi, causato dall’atteggiamento deludente di alcuni personaggi televisivi di rilievo, si è pertanto concretizzato in un ultimo comunicato pubblico volto ad aggiornare i suoi fan.