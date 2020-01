Barbara D’Urso e la foto senza trucco che manda in visibilio i fan

Una delle donne più famose nel panorama televisivo e dell’intrattenimento italiano, è stata nominata tra i personaggi femminili più influenti dell’appena trascorso 2019; numerosi sono stati, e sono ancora oggi, i programmi da lei condotti, anche in contemporanea, tutti con un margine di share da capogiro.

Si parla di Barbara D’Urso, la donna è capace di creare notizia anche in maniera inconsapevole; tra un gaffe e qualche litigio, i suoi programmi sono sempre una garanzia di visibilità e successo per l’azienda Mediaset. Numerose sono le critiche mosse verso la D’Urso, solo di recente infatti, in tanti si sono scagliati contro la presentatrice, per aver concesso a Vittorio Sgarbi di trattare in malo modo Vladimir Luxuria, e la D’Urso in merito, venne accusata di non aver preso le giuste contromisure.

Scusandosi poi successivamente, tutto si risolse per il meglio. Questa volta la donna si ritrova a passare le sue vacanze natalizie in quel di Dubai, lontana dalle telecamere e dai riflettori. Barbara però non rimane mai a bocca asciutta i suoi più affezionati fan, concedendosi una foto, pubblicata sul suo profilo social personale.

In molti però hanno notato un particolare nella foto scattata dalla conduttrice, ovverosia la sua naturalezza, una foto vera, per nulla preparata, e soprattutto senza trucco. I commenti positivi si sono sprecati, sulla bellezza della donna; in tanti hanno scritto frasi del tipo: “Sei molto più bella senza trucco e filtri, al naturale“.

Sicuramente una soddisfazione non da poco per la presentatrice, che in un modo o nell’altro si ritrova sempre nella bufera mediatica, ma a quanto pare questa volta per una motivazione positiva. In poco tempo ovviamente la foto è divenuta virale, facendo in pochissime ore il giro del web, senza mancare ovviamente qualche commento negativo da parte dei famosi haters, che trovano sempre il pretesto giusto per attaccare in modo gratuito.